Varios años antes de que Gustavo Álvarez desembarcara en el fútbol de Chile, el entrenador argentino tomó una decisión que hasta hoy le da vueltas. Y que considera una equivocación. En 1998 le puso fin a su trayectoria de futbolista profesional.

Prioritariamente, Álvarez fue un lateral que tuvo casi toda su carrera en el ascenso trasandino: jugó en Arsenal de Sarandí, Temperley, Barracas Central y Central Español. En una charla con La Fábrica del Podcast, el ex entrenador de Huachipato y Universidad de Chile repasó esos momentos.

“Era muy difícil vivir del fútbol, aunque depende cómo quieras vivir. En ese momento, autocrítico de mi carrera, sin el fútbol tan globalizado y era muy difícil ir a la segunda de Chile o de Paraguay. No había tantos jugadores que salían al extranjero”, recapituló Álvarez.

Gustavo Álvarez repasó su etapa de jugador en Argentina. (Andres Pina/Photosport).

Agregó que “habían menos lugares para que los del ascenso subieran a primera división. Jugadores que hoy hubieran estado en primera jugaban toda su carrera en segunda o tercera categoría. Estudié para ser profesor de educación física, dije que tengo que estudiar y conseguir trabajo”.

“Gestioné escuelas de fútbol, puse los materiales y el trabajo, el presidente pone la cancha y la luz. 20 pesos, 10 para usted, 10 para mí. Eso lo hacía a contraturno. El sueldo de jugador de Primera C más el de la escuela de fútbol me permitía vivir y estudiar”, recordó el estratego, quien espera por una oportunidad para volver al ruedo.

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Gustavo Álvarez recuerda con pasión a U de Chile y a su primer trabajo de DT

Gustavo Álvarez tiene claro que ya no se puede y que su historia en la U de Chile terminó, pero le gustaría experimentar con alargar su trayectoria. “Cuando miro para atrás, si volviera a vivir la misma vida y lo he hablado con mi familia, hubiera jugado más”, expresó el entrenador de 53 años.

“No habría dejado tan temprano, por más que fuera Primera C o Primera B Metropolitana. Hubiera disfrutado más adentro de la cancha. Lo que se logra lo tomo como el día a día, en medio del camino se relativiza la autoevaluación de aprobar o magnificar la propia carrera”, aseguró.

Añadió que “todos los pasos que se fueron dando tuvieron la misma pasión. El primer equipo que dirijo, la 7° división de Gimnasia y Esgrima de La Plata, lo hice con la misma pasión que Universidad de Chile”. Y se refirió al porqué de la decisión de ponerle fin a su carrera.

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Gustavo Álvarez fue campeón en Huachipato y luego de eso, emigró a Universidad de Chile. (Marco Vazquez/Photosport).

“Me retiré porque empecé a ver que en Primera C tenía que terminar la carrera, veía compañeros que tenían un vacío y no sabían qué hacer. Tomé la decisión de estudiar y tener mi profesión. Creo que me equivoqué, no había sufrido lesiones”, reconoció.

Pero de todos modos se condicionó porque “tenía un desgaste muy grande, me sentía muy cansado. Más encima educación física que demandaba entrenar las materias prácticas. Un error, pude seguir jugando cinco o seis años más y aguantar el cansancio. Lo vi así y si lo vuelvo a vivir, me banco el cansancio. Lo que te devuelve la cancha es mucho más que eso”.

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