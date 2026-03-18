Universidad de Chile sigue en el proceso de buscar a su nuevo entrenador, tras la polémica salida del mando de Francisco Meneghini, luego de no lograr los resultados esperados en el inicio de la temporada.

Pero dentro de las negociaciones hubo un insólito pedido de parte del plantel de jugadores de la U, quienes han solicitado contratar a Eduardo Berizzo como el nuevo técnico.

Una situación que destapó el periodista Cristián Caamaño, donde entregó detalles de un cónclave con los referentes del plantel y una solicitud a la dirigencia de Azul Azul.

El tema de inmediato trajo repercusiones con un Patricio Yáñez que lo tomó como un escándalo: “Es peligroso que lo digan en público, que quieran a Berizzo y termine llegando Gago”.

Los referentes de la U pidieron por Berizzo a la dirigencia. Foto: Andres Pina/Photosport

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Yáñez pide a los jugadores de la U ni involucrarse

Fue en Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez profundizó en el tema del nuevo técnico de Universidad de Chile, por el extraño pedido de los jugadores por Eduardo Berizzo.

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Una situación que asegura no es normal dentro de las negociaciones, más allá de que la dirigencia escuche o no la opinión de los jugadores para resolver a su próximo entrenador.

“No es una buena señal, no tienen que involucrarse. Imagina el señor Mayo decide por Gago y los jugadores quieren a Berizzo, entonces es un atado. Es lo que le hicieron saber”, comentó.

“A mi me gusta Berizzo, tengo información de jugadores que tuvo en la selección y en O’Higgins y es bueno en relaciones humanas, para liderar momentos complejos. Ahora igual gago tiene mucha presencia, la balanza que es pintita”, cerró.

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