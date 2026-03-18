Universidad de Chile continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador, donde el gran candidato en este momento es Fernando Gago, aunque todavía no está cerrado.

Por lo mismo, hay otros nombres que rondan a la dirigencia de Azul Azul como Martín Lasarte, además de Eduardo Berizzo, donde se han sabido detalles del argentino que tienen como protagonista a jugadores de la U.

Fue Cristián Caamaño quien sorprendió con una revelación que puede causar impacto y, hasta, polémica, si es que el ex técnico de la selección chilena no es el elegido

“Hubo un cónclave entre los jugadores más grandes, llámase los históricos de la Copa Sudamericana, más los líderes actuales, y coincidían que el técnico ideal era Berizzo”, explicó.

Eduardo Berizzo es el favorito del plantel de U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también El insólito llamado de Berizzo a los jugadores de U de Chile: todavía estaba Paqui al mando

Los jugadores hicieron el pedido por Berizzo a la dirigencia

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista Cristián Caamaño destapó una situación insólita dentro de la negociación por el nuevo técnico de Universidad de Chile, con un pedido desde el interior del camarín.

Publicidad

Publicidad

“Ellos conversaron, no tienen peso en la decisión, y le hicieron llegar esa información a la dirigencia y les dijeron estamos negociando, pero nosotros tenemos otros candidatos”, profundizó.

Más allá de que se hable que Gago es el que corre con ventaja, deja sobre la mesa lo que pasó en las últimas horas en la U: “Hubo un consenso en decir que Berizzo sería extraordinario”.

Una situación que puede meter presión dentro de las conversaciones que tiene la dirigencia de la U, con un importante grupo de referentes empujando por un nombre en particular.

Publicidad