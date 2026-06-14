“En la segunda rueda”: El juramento del plantel de la U tras dejar escapar triunfo frente a Calera

El Romántico Viajero dejó escapar tres puntos de oro y se aleja de la parte alta de la Liga de Primera.

Universidad de Chile volvió a tropezar ante Unión La Calera. Pese a estar ganando por 2-0 en los primeros 15 minutos de partido, el elenco de Fernando Gago se durmió y terminó regalando dos unidades que pueden ser determinantes en la Liga de Primera.

Los goles de Nico Ramírez y Eduardo Vargas ilusionaron a los hinchas con un nuevo triunfo. Sin embargo, los locales lograron aparecer justo a tiempo y con tantos de Matías Campos y Sebastián Sáez, pusieron el 2-2 definitivo.

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“En el segundo tiempo no nos salió nada. Da bronca”, aseguró Fernando Gago tras el pitazo final. Misma postura que asumió el plantel que abordó la crisis que enfrenta la U.

“Es un análisis complicado. En los primeros 30 minutos hicimos un gran partido, lo planteamos de buena manera. Pero desde que nos hacen el gol, empezamos a tener dudas”, confesó Fabián Hormazábal que le puso el pecho a las balas.

La U deja escapar triunfo y se complica en la Liga de Primera: apunta a la segunda rueda

Para el seleccionado nacional uno de los puntos más determinantes han sido los bajos niveles individuales. Lo que se refleja dentro de la cancha con el irregular momento del equipo. Lo que tiene a la U en la novena posición con solo 21 unidades.

“La verdad que es difícil de explicarte en este momento, nos empezó a costar y lo pagamos caro. Creo que hay que ser bastante autocríticos. No es lo que esperábamos. Obviamente esperábamos mucho más; estar en un club como la U te exige esas cosas. Es un balance negativo. Esperamos tener una mejora en la segunda rueda”, aseguró.

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Por lo mismo, Fabián Hormazábal recalcó que ahora el objetivo estará puesto en lograr revertir está situación en la segunda vuelta y volver a soñar con el remontazo.

“Como dije, hay que hacer una autocrítica y cada uno tiene que ver en qué está fallando. Obviamente hay muchos rendimientos individuales que están bajos, empezando obviamente, como te dije, autocrítico el mío. Creo que hay mucho que mejorar y nada, como te dije, esperamos tener una buena segunda rueda”, sentenció.