Según el periodista y rostro de Agricultura, Cristián Caamaño, los suplentes de renombre en vez de ayudar están empeorando el ambiente en el vestuario azul.

Universidad de Chile se empantanó y no sale: los azules debieron conformarse con apenas un empate ante el colista Unión La Calera, por la fecha 15 de la Liga de Primera. El equipo dirigido por Fernando Gago registra sólo un triunfo en los últimos cinco encuentros, con dos derrotas y dos igualdades.

La U quedó eliminada en fase de grupos de la Copa de la Liga y son novenos en la tabla del torneo nacional. Según reveló el periodista Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura, en el camarín del Chuncho se quebró la relación entre el entrenador y los jugadores.

“Indudablemente hay un tema ahí, se rompió algo en esta relación entre el técnico y sus jugadores. Hay mucha responsabilidad de Fernando Gago, eso es evidente. Él es el encargado del equipo y darle regularidad, de darles confianza no sólo a los titulares, sino también a los que tienen posibilidad de ingresar”, dijo.

Agrega que “los que están dentro más o menos anticipan que son los mismos titulares, salvo Charles Aránguiz si está bien o Matías Zaldivia. El resto: los que están afuera y se tuvieron que sentar en la banca con un cojín de oro… Javier Altamirano, Lucas Assadi, Lucas Romero y Franco Calderón, que se siente suplente y está Zaldivia por su lado”.

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Caamaño y el quiebre: “No han ganado nada con la U”

Sobre la misma, el comentarista da a entender que otra de las razones del quiebre es el ego de estos jugadores de renombre, pero que están lejos de aportar lo que se esperaba en el Chuncho. Y en deuda, complican más que solucionan las cosas.

Aseguran que hay algo en el camarín de la U: quiebre entre Gago y varios jugadores.

“Bajaron su nivel y son futbolistas del montón hoy. Y ahí la U se queda sin línea de crédito ni cuenta de ahorro. Para Gago cada partido va a ser una final, observado, porque si esto no cambia no sé si la U está en condiciones de no clasificar a torneo internacional por segundo año consecutivo”, expone.

Caamaño añade que “con este plantel que se armó sería un fracaso, y teniendo a los mejor jugadores, porque pareciera que hubieran ganado un tricampeonato con la camiseta de la U y no han ganado absolutamente nada… Assadi, Altamirano y Calderón“.

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“Quizás creen que la semifinal de Copa Sudamericana vale por dos títulos nacionales. Un poquito de remezón se necesitaba cuando estaba Paqui Meneghini, pero el remedio no termina curando la enfermedad anquilosada dentro del camarín”, sentenció.

Resumen:

-Universidad de Chile empató con Unión La Calera por la fecha 15.

-Fernando Gago registra solo un triunfo en los últimos cinco partidos del equipo.

-Cristián Caamaño reveló en Deportes en Agricultura un quiebre entre técnico y jugadores.