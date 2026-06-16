El actor de 28 años encabeza "Un corazón como el tuyo", la nueva teleserie vertical de Canal 13 que combinará fútbol, diversidad y segundas oportunidades.

Canal 13 ya tiene fecha para el estreno de “Un corazón como el tuyo”, su nueva teleserie en formato vertical que debutará durante junio. La producción abordará una historia marcada por el amor, la búsqueda de identidad y las segundas oportunidades, con el fútbol como uno de los ejes centrales de la trama.

La ficción llegará a las pantallas el próximo 18 de junio y podrá verse a través de todas las plataformas digitales de la señal.

Lucas Maffei es uno de los protagonista de Un Corazón como el tuyo

El actor vive un destacado momento profesional en 2026. A sus 28 años, el actor se incorporó a Canal 13 y este jueves hará su estreno como rostro principal de la la mininovela que buscará conquistar al público en el formato digital de la estación.

“Estoy muy emocionado, es la primera vez que hago una teleserie vertical. Ya antes había hecho una teleserie tradicional, pero este formato nunca, y estoy contento de ser parte de esto. Las teleseries verticales son la nueva tendencia, y la historia está muy linda y es muy sensible”.

La teleserie abordará temáticas LGBT+ en el marco del Mes del Orgullo, mezclándolas con el mundo del fútbol. La historia seguirá a Emerson Marcotti (Lucas Maffei), una estrella del balompié cuya carrera cambia drásticamente tras recibir un trasplante de corazón que lo obliga a dejar las canchas.

En medio de la incertidumbre, conocerá a Lucas Troncoso (Nicolás Zambrano), expareja del joven que le donó el corazón, generándose entre ambos una conexión que lo llevará a replantearse su identidad y su futuro. Todo esto mientras enfrenta la presión de su padre, entrenador y representante, en un entorno marcado por la competencia y los prejuicios.

Acerca de la trama, Lucas señala: “Me parece muy bien que se toque este tema, sobre todo en un mundo muy machista, por lo que creo que esto va a dar de qué hablar”.

“Yo feliz de haber recibido la invitación. Yo trabajé en teleserie hace unos años y ahora feliz de volver y a otro formato. Y me encanta que estén estos espacios de invitar a más rostros, a más gente, para que se den a conocer porque siento que cuando los canales de repente se cierran mucho con los talentos, hay muchos que se pierden”.