En el marco del Mundial que comienza este jueves, Canal 13 anunció la incorporación de "De Buena Fuente" a su programación. El exitoso espacio liderado por Coke Hevia, Nicolás Peric y Sebastián Molina tendrá emisiones especiales dedicadas al torneo.

Este jueves arranca la esperada Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, un evento que promete captar la atención de millones de fanáticos alrededor del planeta. En ese contexto, Canal 13 anunció una importante novedad en su programación para acompañar la cobertura del torneo.

La señal incorporará a su pantalla abierta y plataformas digitales el exitoso podcast futbolero “De Buena Fuente“, uno de los espacios especializados más seguidos en YouTube.

Coke Hevia llega a Canal 13 con podcast mundialista

Desde este jueves y hasta el final del Mundial, el programa se emitirá de domingo a jueves después del reality “Vecinos al límite”.

Además, cada episodio estará disponible previamente en el canal de YouTube de Canal 13, todos los días a las 23:00 horas. De esta manera, los espectadores podrán disfrutar de “De Buena Fuente Mundial”, una innovadora coproducción entre televisión abierta y contenidos digitales junto a DLT.

Ambientado en una tradicional fuente de soda chilena, el espacio, que ya supera los 200 capítulos en plataformas digitales, recrea las conversaciones informales de tres amigos apasionados por el fútbol, quienes analizan la actualidad deportiva, comparten anécdotas y aportan una cuota de humor.

El panel está integrado por Jorge “Coke” Hevia, Nicolás Peric y Sebastián Molina. Mientras Peric y Molina aportan una mirada más distendida y entretenida, Hevia asume el rol de conductor, entregando información, primicias y guiando la conversación para mantener el orden del programa.

“Llegar a la televisión abierta es como que te están haciendo un cariñito, y para mí es un crecimiento y una gran responsabilidad, por tratarse de un canal enorme”, comentó Hevia.

“Lo bueno es que nos dijeron que no variemos la pauta, así que seguiremos siendo lo que siempre hemos sido: un programa de fútbol duro que también es para cag… de la risa”, señaló el comunicador.

Acerca de su regreso a la TV abierta, Hevia comenta: “Mi último programa fue hace unos seis años en La Red, pero en un canal grande no estuve en casi 20 años, y agradezco todo esto”.

“Volver a la televisión, y a un canal como este, para mí es como llegar al Real Madrid. El público de televisión abierta es mucho más amplio, va de Arica a Punta Arenas, y eso me agrada, la idea de juntar lo análogo con lo digital”.