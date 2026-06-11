Una exclusiva pieza inspirada en la Copa del Mundo busca abrirse paso entre los protagonistas de la fiebre mundialista.

El Mundial 2026 ya comenzó y con él llegó la fiebre futbolera que durante las próximas semanas se tomará gran parte del planeta.

Mientras millones de aficionados siguen cada partido disputado en Estados Unidos, México y Canadá, diversas marcas también se suman a la celebración con iniciativas inspiradas en la máxima cita del fútbol.

Una de ellas es Crocs, que aprovechó el ambiente mundialista para poner el foco en un aspecto muchas veces olvidado del deporte: la recuperación y el descanso.

La marca busca destacar la importancia del denominado “tercer tiempo”, ese momento posterior a la actividad física en el que el cuerpo y, especialmente, los pies necesitan recuperarse tras la exigencia de un partido o entrenamiento.

La creación de Crocs en honor al Mundial 2026

Como parte de esta celebración, Crocs presentó una pieza de personalización de edición especial inspirada en la Copa del Mundo, fabricada en oro de 14 quilates e incrustada con cristales Swarovski, fusionando el espíritu futbolero con la autoexpresión que caracteriza a la marca.

“Las Crocs son el aliado perfecto para el tercer tiempo: ese instante en que terminas de hacer deporte y lo único que quieres es comodidad y descanso para tus pies. Quisimos celebrar el Mundial llevando esa idea a una pieza única, que combina personalización y un guiño a la copa”, señalan desde Crocs Chile.