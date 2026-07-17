El defensor que es baja desde mayo da las primeras señales para un regreso, para afirmar la última línea de la U de Fernando Gago.

Universidad de Chile sigue en el trabajo de su intertemporada en el Centro Deportivo Azul, donde apuntan a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026 con un enfoque en lo físico con el técnico Fernando Gago.

Uno de los jugadores que preocupa en la U es Matías Zaldivia, quien desde mayo es baja en los azules, por lo que siguen atentos su evolución para tenerlo de regreso.

Justo esta jornada se han conocido nuevos detalles de la situación del nacionalizado chileno, que entrega una cuota de esperanza en el plantel del argentino Gago.

Matías Zaldivia puede llegar al duelo ante Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Matías Zaldiva se suma de a poco en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregan todos los detalles de la situación de Matías Zaldivia en Universidad de Chile, algo que tiene expectantes a los hinchas azules.

Según el citado medio “el nacionalizado chileno fue parte del entrenamiento junto a sus compañeros en el Centro Deportivo Azul, aunque con un importante detalle”.

“Esto, porque sólo estuvo acompañando en la primera parte de la práctica, que es más suave, para luego continuar en su recuperación al margen del grupo“, destacaron.

Por lo mismo, todavía es una interrogante si puede volver para el retorno de la Liga de Primera, donde la U está programada para el domingo 26 de julio ante Audax Italiano en La Florida.