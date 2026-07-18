Preocupación por multicampeón del fútbol chileno: sufrió daños por gigantesco temporal

A través de redes, el portero Guillermo Orellana alertó de fuerte aluvión que afectó a su casa. “Se comió mi casa”, lamentó el ex Coquimbo.

El frente de mal tiempo se extiende por gran parte del país. Las fuertes lluvias, ráfagas de viento, marejadas y aluviones se han registrado en las últimas horas en Chile. Por lo mismo, se decidió suspender toda actividad futbolera durante este fin de semana.

Pese a ello, la inclemencia del tiempo generó graves daños en el domicilio de un multicampéon del fútbol chileno. Esto trata del portero Guillermo Orellana y que preocupó a sus seguidores por un dramático registro en redes sociales.

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“Por favor ayuda”, comenzó diciendo en su Instagram. “El aluvión se comió mi casa. Estoy perdiendo todo, todo, todo”, indicó el portero que fue campeón en la Primera B y Copa Chile con Universidad de Concepción. Además se transformó en referente de Coquimbo al conseguir el ascenso en 2021.

Ante la magnitud de las imágenes de inmediato se realizaron las comunicaciones respectivas para saber de la situación de Orellana.

Preocupación por Guillermo Orellana: sufrió aluvión en su casa

Finalmente la cuenta “Cuarta Región Informa” fue quién confirmó que el guardameta Guillermo Orelana se encuentra en buen estado. Incluso su yerno confirmó, en la misma publicación, que ya fue contactado y está en optimas condiciones.

Ahora los hinchas aurinegros fueron los que iniciaron una campaña para que la dirigencia de Coquimbo ayude al portero que hoy milita en Provincial Ovalle.

Cabe consignar que desde que empezó el frente de mal tiempo, en la región de Coquimbo se reporta la caída de más de 130 milímetros de agua.

En el caso de Andacollo, localidad afectada y donde reside Orellana, se reportan más de 119 milímetros de agua. Lo que podría incrementar ya que se avecinan más lluvias hasta al menos el miércoles 22 de julio.

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En resumen:

El frente de mal tiempo provocó un aluvión que dañó la casa de Guillermo Orellana.

El portero Guillermo Orellana se encuentra en buen estado tras la emergencia en Andacollo.

La localidad de Andacollo registra más de 119 milímetros de agua caída por lluvias.