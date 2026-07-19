El ex portero de Coquimbo Unido conversó con Redgol, donde se lamenta por la perdida para la familia, pero agradece a los hinchas y amigos que lo están ayudando a levantarse.

El terrible sistema frontal que ha golpeado a Chile tiene muchos damnificados, donde uno de ellos es un ex arquero de Coquimbo Unido que perdió su casa con la crecida del río, en el sector de Peñón Alto, en Andacollo.

Por lo mismo, Guillermo Orellana conversó con Redgol para contar el lamentable momento que están pasando como familia, pero, además, agradecer el apoyo de amigos y de los hinchas del fútbol.

“En lo personal destruido, ver perder el sueño familiar en minutos es terrible. Se destruyó todo el living comedor, las paredes, lo demás está todo con barro, hay que ver qué me dejó de patio el río, qué puedo volver a levantar, si no hay barreras habrá que irse”, explicó con la voz cortada.

El portero defendió los colores de Coquimbo Unido. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Guillermo Orellana agradece el apoyo a los hinchas

Guillermo Orellana fue campeón en Primera B con Universidad de Concepción y Coquimbo Unido, donde actualmente es parte de Provincial Ovalle, en la Segunda División Profesional.

Pero este golpe ha sido bastante duro, donde ha contado con el respaldo de amigos, quienes se organizan para ir en su ayuda para ver cómo poder continuar con su familia.

“Se anuncia lluvia nuevamente, yo estoy en Pan de Azúcar en la casa de mi compadre, allá no queda nada, todas mis cosas se fueron por el río. Me recibió un amigo de la zona que le hago clases al hijo, entonces me recibió, pero uno no puede estar tanto tiempo, uno tiene hijos, animales”, explica.

En ese sentido, asegura que volverá a su casa para ver qué pasa: “Si llego a ver que tengo terreno, es poder armar un cierre y poder limpiar reconstruir, unos amigos me van ayudar para ver que se pude hacer, porque si llueve no se puede nada”.

“No he dormido nada, pero agradecido del cariño de la gente en un momento malo para la familia. Tengo amigos que me dejó el fútbol, la gente, pero siempre uno es luchador y tengo que salir adelante. Mi familia me apoya y vamos a ver si podemos salvar algo”, finalizó.