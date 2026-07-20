Nicolás Valencia viene desde Boyacá Chicó para ayudar al ascenso al cuadro hispano en la zona de los volantes.

El mercado de fichajes del fútbol chileno tiene una tremenda novedad, porque el hermano del jugador de Universidad Católica, Jhojan Valencia, aterrizó en el fútbol chileno para la segunda temporada.

Se trata de Nicolás Valencia, volante que llega a Unión Española, para ser una ayuda en el regreso a la Primera División, en algo que sueña el cuadro de Plaza Chacabuco.

El anuncio fue realizado en las redes sociales del cuadro hispano, donde los hinchas lo toman como una verdadera sorpresa, que viene a encender en torneo de la Primera B.

Nicolás Valencia viene desde Boyacá Chicó de Colombia. Foto: Unión Española.

Nicolás Valencia trae el talento a la Unión Española

Fue en las plataformas digitales de Unión Española donde le dieron la bienvenida a Nicolás Valencia, quien se meterá con todo en la lucha para un retorno rápido a la Primera División.

“El volante chileno-colombiano Nicolás Valencia se convierte en nuevo refuerzo del Rojo para afrontar la segunda rueda de la Liga de Ascenso”, explicaron.

“Proveniente de Boyacá Chicó de Colombia, el mediocampista se suma al plantel dirigido por el DT Ronald Fuentes, aportando intensidad, despliegue y calidad al mediocampo hispano”, finalizaron.

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