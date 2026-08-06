Elencos como Unión Española, Audax Italiano y Universidad de Chile tienen en sus escuelas de fútbol un lugar para encontrar nuevos talentos.

La Liga Promoción se ha consolidado como una importante fuente de perfeccionamiento para las escuelas de fútbol a nivel nacional.

Dentro de los participantes de este torneo destacan diversas escuelas franquiciadas de equipos profesionales, las cuales se encuentran distribuidas en distintas comunas de la capital y también en el resto del país.

A este competitivo y formativo escenario se están sumando activamente las escuelas matrices de estas instituciones profesionales, destacando nombres como Audax Italiano, Unión Española Santa Laura Universidad Sek y Universidad de Chile.

Estos equipos saltan a la cancha semana a semana en diversas categorías, con el objetivo principal de sumar experiencia y fomentar la entretención entre sus jugadores.

En el caso de Audax Italiano, su participación tiene un impacto masivo. Isaías Veas, director de la matriz del cuadro itálico, destaca que “la Liga Promoción le da la opción de aprender de la competencia a los más de 700 niños y niñas que entrenan en el estadio Bicentenario de La Florida“, lo que resulta fundamental para generar una fuerte identificación con su institución.

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Por su parte, en Unión Española el enfoque está puesto en el desarrollo paso a paso. Eric San Martín, director de la escuela matriz que entrena en el estadio Santa Laura, recalca que “la importancia del torneo radica en la evaluación constante de los progresos deportivos de los niños”. Según su visión, el objetivo primordial no es ser campeón, sino asegurar el progreso de los menores en base al juego.

La Liga Promoción tiene escuelas de equipos profesionales

En la U de Chile destacan el fútbol infantil

Para la Universidad de Chile, el torneo representa una oportunidad para el crecimiento integral de sus jóvenes talentos. Pablo Ortiz, director de la matriz que entrena en el Centro Deportivo Azul, subraya “la importancia de entregar herramientas para desarrollarse en los ámbitos transversales del fútbol infantil”.

Esto incluye el trabajo en áreas clave como la tolerancia a la frustración y la experiencia de jugar tanto con otras organizaciones como en otros recintos deportivos.

El proyecto de la matriz azul cuenta además con un liderazgo de jerarquía internacional. Pablo Ortiz aporta un currículum envidiable, ya que fue parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el plantel que ganó la Copa Sudamericana con la U. de Chile y la Copa América con la selección chilena.

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Hoy, toda esa valiosa experiencia está siendo entregada de primera mano a los niños y a todo el staff técnico de la escuela.

El compromiso de estas instituciones con el desarrollo de sus jugadores no se detiene bajo ninguna circunstancia. De cara a los próximos desafíos, las distintas escuelas ya están entrenando a toda máquina y preparándose intensamente para los emocionantes encuentros que se disputarán este fin de semana.