El técnico nuevamente entregó oportunidades a los juveniles, en algo que destacan un ex entrenador y un campeón con los azules.

Universidad de Chile venció por 1-0 a San Felipe, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, con una formación mixta que mandó a la cancha el técnico Fernando Gago.

Pese a que se jugaba la clasificación a los octavos de final, el entrenador se mantuvo firme en la fórmula de ocupar jugadores de las inferiores, de manera que se mantengan sumando experiencia.

Algo que ha sido aplaudido en la idea futbolística que tiene el argentino, incluso haciendo debutar a Diego Cofré, un llamativo atacante de 18 años que sumó experiencia.

Fernando Gago mantiene la postura de dar oportunidades a los jóvenes en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Vaccia se sorprende de los juveniles de la U

César Vaccia conversó con Redgol, donde deja en claro que uno de los puntos más llamativos que tiene Fernando Gago es la de dar oportunidades a los más jóvenes en Universidad de Chile.

Algo que no todos los entrenadores se atreven en estos tiempos, más cuando se está jugando una clasificación a la siguiente ronda en la Copa Chile, por lo que lo destaca.

“La U tiene una forma de jugar, ahora una muestra de jugador encarador con Reyna, también me encanta el chico Vásquez, entró Cofré y Barrera cada vez me sorprende más tiene mucha personalidad“, detalló.

Este último es llamativo, porque fue visto en los primeros días en la U de Gago, donde lo tomó y le dio la responsabilidad como titular, en una fórmula que le ha funcionado.

Lucas Barrera es uno de los juveniles que se ha consolidado como titular en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Marcos González: “Los chicos están cumpliendo en la U”

Marcos González también es otro que está conforme con esta identidad que trata de realizar Fernando Gago en Universidad de Chile, de manera de darle minutos a los juveniles.

“Para mi los partidos de Copa Chile es necesarios para los jugadores que han tenido menos participación, entonces Gago lo está haciendo. Es importante y se valora que se gane, porque cuando los resultados son positivos y con jugadores jóvenes que están empezando su carrera”, explica.

En ese sentido, aplaude el atrevimiento con los muchachos de casa, en una fórmula que dará frutos a futuro con estas oportunidades.

“Los chicos están cumpliendo todos a un nivel parejo, permitiendo dar dinámica y la idea de juego de Gago, que es siempre presionar, jugar rápido en la parte alta, entonces se valora”, destaca.

Ignacio Vásquez volvió a la titularidad en la U contra San Felipe. Foto: Andrés Pina/Photosport

Gago y el debut de Diego Cofré

El juvenil Diego Cofré hace semanas venía pidiendo minutos, por lo mismo, ante Huachipato, fue suplente por la Liga de Primera 2026, en una primera citación con Fernando Gago.

Por lo mismo, ya se sabía que el estreno estaba cerca, algo que llegó finalmente ante Unión San Felipe por la Copa Chile, con un técnico que lo empoderó antes de entrar a la cancha.

“Muy contento por él, venía entrenando bien esta semana y se dio la oportunidad de que tenga minutos“, explicó Fernando Gago tras el compromiso en La Calera.