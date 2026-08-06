El ex golero del Cacique habla del arribo del meta caboverdiano y sostiene que debe debutar lo antes posible.

Vozinha. Ese nombre no deja de repetirse en Chile y el planeta, todo gracias a su gran performance en el Mundial 2026 y su reciente contratación en Colo Colo.

El arquero de Cabo Verde tuvo un mediático arribo al país, y luego de su presentación oficial en el estadio Monumental, se concentra en los entrenamientos y estar listo para su debut en la Liga de Primera.

La decisión sobre cuándo va a debutar Vozinha en el Cacique la tiene que tomar el entrenador Fernando Ortiz, quien debe definir si juega el africano o Gabriel Maureira.

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Eduardo Lobos quiere que Vozinha debute rápido en Colo Colo

El próximo partido de Colo Colo será este domingo ante Unión La Calera como visita, mientras que en la fecha siguiente se mide ante O’Higgins en el Monumental, duelo que puede tener a Vozinha en la cancha.

El ex meta del Cacique Eduardo Lobos conversó con RedGol y bajo su punto de vista el estreno del portero tiene que ser lo más rápido posible.

“Yo creo que tiene que jugar en algún momento. Yo creo que O’Higgins es un buen partido para poder probarlo o ver en qué condiciones está, o ahora ante La Calera también”, dijo el ex albo.

Vozinha se prepara para su estreno oficial en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Yo lo pondría desde el primer instante, si es que están las condiciones y si el técnico lo cree conveniente. Él debe estar preparado y él debe saber dónde está también”, agregó.

Vozinha este jueves cumple su tercer día de entrenamiento en Colo Colo y Fernando Ortiz, junto al preparador de arqueros Martín Gutiérrez, tienen que definir si el africano está en condiciones de debutar por el líder del fútbol chileno.

En síntesis

El portero Vozinha entrena en Colo Colo para debutar en la Liga de Primera.

entrena en Colo Colo para debutar en la Liga de Primera. Fernando Ortiz definirá si el africano o Gabriel Maureira jugará ante Unión La Calera.

definirá si el africano o Gabriel Maureira jugará ante Unión La Calera. Eduardo Lobos sugirió el estreno del meta africano frente a O’Higgins o La Calera.

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¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera