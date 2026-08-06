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Colo Colo

La razón por la que Colo Colo no pudo llenar el Monumental en la presentación de Vozinha

Pese a que se canjearon las 42 mil localidades, no todos los hinchas pudieron llegar al recinto de Pedrero para recibir al portero de Cabo Verde.

Por Patricio Echagüe

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Vozinha tuvo un recibimiento notable en el Monumental.
© Photosport.Vozinha tuvo un recibimiento notable en el Monumental.

La llegada de Vozinha a Colo Colo tuvo una colosal presentación. Uno de los jugadores sensación que brilló en el pasado Mundial 2026 vivió un recibimiento a la altura de todas las expectativas puestas en él, con un Estadio Monumental que se preparó con todo.

Sin embargo, no todos los que canjearon su entradas pudieron decir presente en el recinto de Pedrero. Se esperaba un lleno total por el exitoso proceso de canje de entradas, las que eran gratuitas, pero solo poco más de 20 mil colocolinos llegaron.

¿El motivo? Pues algo más técnico que le jugó una mala pasada a los hinchas que consiguieron su ticket y a Colo Colo. Y ojo, que esto podría repetirse en otro evento de este tipo si no se soluciona.

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El motivo por el que Colo Colo no llenó el Monumental con Vozinha

Lamentablemente el sistema de reconocimiento facial no pudo registrar a todos los usuarios que por primera vez se enlistaban en el sistema. Por lo mismo, solo los ya registrados tenían asegurado por entrar al estadio.

Así las cosas, casi la mitad de los que canjearon su ticket no pudieron entrar por el colapso del sistema que maneja Colo Colo. Una lástima, porque si bien llegaron en masa los colocolinos, no pudo llenarse del todo la ruca.

Poco más de 20 mil personas llegaron al Monumental para la presentación de Vozinha en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Poco más de 20 mil personas llegaron al Monumental para la presentación de Vozinha en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Pese a este problema, Vozinha agradeció todo el show montado por su llegada, diciéndole a los hinchas que “ha sido muy increíble. Estoy muy contento y agradezco del fondo de mi corazón por todo el cariño, el apoyo del más grande de Chile. Vamos Colo Colo. No esperaba esto. Estoy muy, muy feliz. Feliz por la oportunidad de jugar acá. Muchas gracias a todos”.

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En síntesis

  • Vozinha ingresó al Estadio Monumental ante 20 mil personas para su presentación oficial.
  • El fallo del reconocimiento facial impidió el ingreso de la mitad del público registrado.
  • Vozinha agradeció el multitudinario recibimiento organizado por los hinchas de Colo Colo.
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