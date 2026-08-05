Locura por Vozinha: las novedosas ideas para poder transmitir los partidos de Colo Colo en el extranjero

El dueño de los derechos de transmisión de la Liga de Primera piensa en variantes para emitir en otros países los partidos de los albos.

Locura ha generado la llegada de Vozinha al fútbol chileno, que ya se unió a los trabajos en Colo Colo y se prepara de cara a su debut en la Liga de Primera.

“Siempre dentro de mí apunté a jugar en equipos grandes. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no había dudas. Conozco de Chile a Salas, Zamorano… Seguimos la Libertadores en Cabo Verde y sé que la liga chilena es una liga competitiva. Siempre quise jugar en una liga así”, explicó el arquero en su presentación oficial en los albos.

El portero de 40 años generó una expectación a nivel mundial en su arribo a Chile, situación que provoca que haya cambios por parte del dueño de los derechos de transmisión de la liga chilena, TNT Sports, que busca fórmulas para emitir los duelos de Colo Colo en el extranjero.

ver también ¿Cómo le irá en Colo Colo? El compacto de Vozinha atajando en el GD Chaves de Portugal

TNT Sports quiere transmitir a Colo Colo en el extranjero

La Liga de Primera se puede ver solo en el país, pero el arribo de Vozinha a Colo Colo genera expectación en otras latitudes por seguir al meta de Cabo Verde, situación que analizan en la señal que tiene los derechos de transmisión.

En La Tercera explican que ya hay ideas para llevar los duelos del cuadro albo fuera de nuestras fronteras, algo que por ahora no se puede hacer de manera formal.

“Se barajan dos alternativas: transmitir los partidos por YouTube en el exterior y/o liberarlos a través de la señal de HBO Max. De esta forma, monetizarían con el fichaje de la estrella de Cabo Verde, dinero del que Colo Colo no vería un peso, ya que sus derechos están cedidos por contrato a TNT”, explica el citado medio.

Vozinha en su presentación en Colo Colo. Foto: Colo Colo

“En Warner celebran el fichaje de Vozinha porque trasciende a la Liga chilena y la realza internacionalmente”, agregan sobre el mismo tema.

Además, la compañía internacional tiene en mente “la idea liberar los partidos de Colo Colo para todo el mundo a través de sus señales, no solo a a aquellos países donde la colonia chilena sea mayor”.

Colo Colo y el fútbol chileno sale al mundo, todo gracias al fichaje de Vozinha en el líder de la Liga de Primera.

En síntesis

Vozinha , portero de 40 años de Cabo Verde, fichó por Colo Colo .

, portero de 40 años de Cabo Verde, fichó por . TNT Sports busca fórmulas para transmitir partidos de Colo Colo en el extranjero .

busca fórmulas para transmitir partidos de Colo Colo en el . Se evalúa emitir los encuentros internacionales por YouTube o la plataforma HBO Max.

ver también El juvenil de Colo Colo que sorprendió a Vozinha: marcó doblete contra la UC

¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera