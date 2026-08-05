Poco se sabe de la vida del arquero de Cabo Verde antes de su espectacular actuación en la Copa del Mundo.

Vozinha llega a Colo Colo como una verdadera estrella planetaria, aunque de su vida deportiva antes del Mundial 2026 no se sabe demasiado. Sin embargo, un compacto muestra sus buenas condiciones.

El arquero se hizo un nombre con Cabo Verde en la cita planetaria, con actuaciones memorables frente a España y Argentina, lo cual lo hizo conocido en todos los rincones del mundo. Por esto, Aníbal Mosa se convenció para traerlo a los Albos.

Así jugaba Vozinha en Portugal

Antes de la Copa del Mundo 2026, Vozinha defendía a GD Chaves de la segunda división de Portugal. En este equipo estuvo durante dos temporadas, en una exótica carrera que también lo ha tenido en el fútbol de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia, entre otros países.

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De hecho el arquero estaba sin equipo, ya que el club luso no le había renovado contrato y lo había despedido antes de la cita planetaria. Con todo lo sucedido en Norteamérica, tal vez deben arrepentirse, pero gracias a esto, ahora en Colo Colo tendrán la posibilidad de disfrutarlo.

En la última temporada, Vozinha disputó 19 de los 34 partidos de la segunda división de Portugal. En ellos recibió 23 goles y dejó su arco en cero en 6 ocasiones. En muchas oportunidades fue el capitán, demostrando su rol de líder.

Por la locura que generó en la Copa del Mundo, desde la Liga de Portugal subieron un compacto de las mejores atajadas de Josimar José Évora Dias con los guantes GD Chaves. En el registro audiovisual se pueden ver sus muy buenas condiciones bajo los tres palos.

Vozinha ya entrena en Colo Colo luego de pasar con éxito los exámenes. Ahora restará la que Fernando Ortiz evalúe al portero para decidir cuándo lo hará debutar bajo los tres palos de los Albos. Hay mucha expectativa por verlo en acción.