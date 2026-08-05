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Fútbol joven

El juvenil de Colo Colo que sorprendió a Vozinha: marcó doblete contra la UC

El nuevo refuerzo de los albos siguió de cerca el clásico en el Monumental y celebró el doblete de Felipe Raipán.

Por Felipe Pavez Farías

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Vozinha celebró la gran presentación de Felipe Raipán
© ColoColoVozinha celebró la gran presentación de Felipe Raipán

Vozinha es nuevo jugador de Colo Colo y de inmediato demuestra su compromiso por los albos. Así quedó demostrado con el noble gesto con los juveniles de la categoría sub 20. 

El Cacique recibió a Universidad Católica en el Estadio Monumental y protagonizó uno de los partidos más atractivos del fútbol joven. Albos y cruzados igualaron 4-4.

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Lo que contó con el portero de Cabo Verde en primera fila. El golero siguió de cerca todo el partido. A lo que se sumó el resto del plantel albo como Arturo Vidal, Claudio Aquino, Tomás Alarcón, Joaquín Sosa, Víctor Felipe Méndez y Matías Fernández entre otros.

Pero el que sorprendió a Vozinha fue el joven delantero Felipe Raipán. El ariete con 16 años marcó doblete ante los cruzados y confirma su gran rendimiento que se ha reflejado con la oportunidad que le ha dado Fernando Ortiz. Por lo que Vozinha ya empieza a conocer a los canteranos que serán sus compañeros en el primer equipo. 

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Además entre los goleadores de la jornada se sumaron Gedeón Díaz y Alonso Olguín, que también es parte del primer equipo. 

Los jugadores de nuestro plantel profesional observaron el empate de la Sub 20 ante U. Católica en la cancha dos del Monumental”, destacó la cuenta oficial de los albos. 

¿Cuándo es la presentación de Vozinha? 

Este miércoles 5 de agosto se realiza la presentación de Vozinha en el Estadio Monumental. Los hinchas albos podrán conocer al portero de 40 años oficialmente. 

Durante está jornada se espera un show estelar con artistas como DJ Rocka, Garras de Amor, Forest y Juan Sativo. Evento que comienza a partir de las 17.00 horas.

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