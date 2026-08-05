En estos momentos en el fútbol chileno no parece haber otro tema que no sea Vozinha. El arquero ha generado una verdadera locura en los hinchas de Colo Colo y también en redes sociales.

Es que la Copa del Mundo 2026 significó un antes y un después en la vida de Josimar José Évora Dias. Sus grandes actuaciones con Cabo Verde cambiaron su vida, lo cual le permitió dar un importante salto en su carrera y firmar por los Albos.

Los 10 jugadores con más seguidores en Instagram

Más allá de lo que puede significar Vozinha para Colo Colo en lo deportivo, hay otro factor relevante en todo este movimiento: las redes sociales. Es que el portero cuenta con 29,5 seguidores en Instagram, siendo el cuidatubos con más “followers” en el mundo.

A raíz de la locura en redes del de Cabo Verde, la cuenta @centralrustico elaboró un ranking de los 10 futbolistas que juegan en Chile que tienen más seguidores en Instagram, donde destaca la presencia de varios de la generación dorada.

ver también Vozinha postea por primera vez como jugador de Colo Colo: es felicitado por todo el mundo

En el 10° puesto se encuentra Marcos Bolados. El extremo de Colo Colo que no ha jugado en el 2026 por una lesión, es furor en redes con 236 mil seguidores. En el 9° lugar se ubica otro extremo, pero de Coquimbo Unido: Cristián Zavala, quien posee 238 mil seguidores.

En el 8° lugar aparece Juan Martín Lucero de Universidad de Chile con 244 mil seguidores. En el 7° puesto se ubica Marcelo Díaz con 625 mil seguidores, mientras en el 6° escalón se encuentra su socio Charles Aránguiz con 752 mil seguidores.

Vozinha llegó esta semana a Colo Colo. Imagen: Instagram

En el 5° puesto se encuentra Lucas Pratto con 1 millón de seguidores. En el 4° lugar está Eduardo Vargas con 2.2 millones. Ya en el podio asoma otro bicampeón de América: Gary Medel con 3.4 millones de seguidores. En el segundo puesto, por si lo estaban extrañando, está Arturo Vidal con 19 millones.

Bueno y como bien pueden adivinar, el 1° lugar de forma indiscutida es para Vozinha con 29,5 millones de seguidores. En la cancha todavía es un misterio cuál será su aporte, pero al menos en redes sociales ya está garantizado su éxito para Colo Colo.

El ranking