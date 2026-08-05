El jugador se encontraba sin club este año y reveló que tras llegar a acuerdo, lo bajaron a última hora de la tienda hispana.

Polémica en Unión Española, luego que uno que estaba listo como refuerzo acusara que lo bajaron a última hora. Se trata de Enzo Riquelme, delantero que viene de ser campeón con Coquimbo Unido.

El formado en Colo Colo que las hace de extremo derecho publicó un comunicado haciendo sus descargos. Ahí dijo que “se filtró información que entraría como refuerzo a Unión Española, donde sí era efectivamente real”.

“Me realicé exámenes de rutina solicitados, me reuní con gerentes de UE, me dieron la bienvenida, solo faltaba la firma…”, partió diciendo el jugador, decepcionado por el portazo posterior.

La furia de Enzo Riquelme por caso Unión Española

Enzo Riquelme escribió un extenso post contando su versión de los hechos, donde explica que estaba todo acordado para la firma en Unión Española. El ex Colo Colo finalmente no llegará a los hispanos, que tienen “listo” a Ángelo Araos en esa posición.

“Hoy me despierto con la amarga noticia en mi WhastApp que la propuesta se había desistido por un nuevo jugador”, reveló el extremo derecho, que estaba sin equipo este primer semestre.

Fui ahí que Riquelme disparó toda su artillería diciendo que “lo encuentro lamentable jugar con la ilusión de un jugador, especialmente después de exponer mi intimidad en una entrevista por la cual ellos mismos (gerencia) me contactaron directamente para unirme a su club luego de leer mi relato”.

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“Por el momento sigo sin club y en intentos de seguir buscando mi camino una vez más”, cerró el jugador, que finalmente no llegó a Unión Española, equipo que sigue moviéndose en el mercado de Primera B.

El comunicado del jugador: