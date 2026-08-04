El recordado ex U de Chile viene de jugar en México y está cerca de calzarse la camiseta de tradicional elenco nacional, que hoy milita en Primera B.

El mercado de pases de invierno va con todo en el fútbol chileno y es ahí donde los equipos se mueven a poco del cierre del libro de pases. Un nombre que ronda fuerte de regreso al país es el de Ángelo Araos.

El talentoso mediapunta formado en Antofagasta es recordado por su buena campaña en U de Chile en 2018. Fue tal su nivel que desde ahí saltó al Brasileirao, fichando por el Corinthians.

Tras años militando en el extranjero, donde también pasó por la selección chilena, el jugador podría volver a nuestro fútbol. Es más, tiene avanzadas conversaciones para calzarse la camiseta de un clásico elenco nacional, que hoy milita en Primera B.

Ángelo Araos rumbo a La Catedral

Ángelo Araos está cerca de convertirse en refuerzo de Unión Española en este mercado invernal. Según supo RedGol, tras surgir el interés hispano la opción está cerca de concretarse en las próximas jornadas.

El ex seleccionado nacional viene de jugar en el Puebla de México, donde tuvo poca participación en el primer semestre. Ahí participó en nueve partidos, donde en ninguno completó los 90 minutos y generalmente ingresó desde la banca.

Previo a eso venía de jugar en Brasil, donde defendió al Atlético Goianiense, de la Serie B. Las lesiones mermaron sus últimos años la opción de tener continuidad, por lo que busca un retorno a Chile para tener su revancha.

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Ángelo Araos tiene 29 años y el 2018 fue la última temporada que jugó en el fútbol chileno. Ahí brilló con U de Chile y ahora podría vestir de rojo en caso de llegar a acuerdo final y pasar las pruebas físicas con Unión Española.