Fue campeón con Chile, brilló en España y ahora sorprende con visita a campeón del Mundo: “Gracias amigo”

Fabián Orellana sorprendió a sus seguidores con visita a Marc Cucurella. Posó con la medalla del campeón mundial

Sorpresa total causó Fabián Orellana en sus redes sociales. Esto porque el “Histórico” seleccionado nacional se encuentra por estos días de vacaciones por España.

El formado en Audax Italiano hizo gran parte de su carrera en la madre patria y ahora reveló una inédita visita a nada menos que el campeón del Mundial, Marc Cucurella.

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El “Poeta” saltó el cuadro itálico hasta el Xerez en 2009. Luego pasó al Granda, Celta de Vigo, Valencia y en enero del 2018 llegó ha Eibar. En dicho elenco sumó 81 partidos, 14 goles y 17 asistencias.

Pero su estadía en el club vasco estuvo marcada por la amistad con Marc Cucurella. El lateral izquierdo llegó proveniente del Barcelona en agosto del 2018 y se mantuvo en la institución hasta mitad del 2019.

Cambio de aire que le permitió al lateral chasco conocer a Orellana y por la banda izquierda generaron uno de los ataques más potentes. Incluso el mismo Cucurella recalcó que su salida al Eibar le permitió encontrar el camino correcto en su carrera.

“Cuando me cedieron al Eibar podría haberlo visto como que no confiaban en mí, pero lo tomé como una buena experiencia, porque sabía que iba a jugar en Primera. Los primeros partidos no jugué, pero estaba contento, y con trabajo y decisiones correctas he llegado hasta esta final”, confesó a La Vanguardia.

Tras ello, siguió con su periplo por Getafe, Brighton y Chelsea. Luego fue campeón del Mundial y ahora se vestirá con la camiseta del Real Madrid.

La amistad de Fabián Orellana y Marc Cucurella

Pero con el paso de los años, y pese a la distancia, ambos jugadores han mantenido la amistad. Lo que se reflejó en la reciente publicación de Fabián Orellana.

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El campeón de la Copa Centenario publicó una historia junto con el reciente lateral que gano el Mundial. En la postal aparecen los hijos de Orellana posando con la camiseta de España y hasta portando la medalla del campeón.

Fabián Orellana compartió con Marc Cucurella

“Lindo verte amigo. Gracias por el asado”, agregó el Fabi en su poste. Lo que llamó la atención en redes sociales por el vínculo del chileno y su compañero español. Incluso sirvió para conocer el nuevo look de Cucurella con trencillas para iniciar su nueva etapa en el Real Madrid.