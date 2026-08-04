Gonzalo Collao tiene 29 años y está convencido de que el plantel de Deportes Puerto Montt tiene las capacidades de pelear por el ascenso, recordó junto a RedGol su experiencia en Europa, reconoció su admiración por el portero de Argentina y aplaudió el fichaje del caboverdiano en el Cacique. ¡La entrevista completa acá!

El Dibu Martínez y Vozinha se encontraron en la cancha durante el Mundial 2026 cuando Argentina venció por 3-2 a Cabo Verde en la ronda de los 32 mejores equipos. Y este arquero surgido en la cantera de Coquimbo Unido que terminó su formación en la U de Chile estuvo pendiente a ese duelo.

Siente admiración por el meta de la Albiceleste. Quizá se ve identificado en él. A sus 29 años, Gonzalo Collao intenta pelear por el ascenso en la Primera B. Por ahora, Deportes Puerto Montt ha logrado mantenerse en la lucha de los puestos de avanzada.

En la fecha pasada, los Delfines vencieron por 1-0 a Deportes Recoleta y Collao sufrió una lesión muscular. De todas maneras, celebró junto a sus compañeros esos tres puntos muy importantes. “Vamos agarrando confianza, sabemos que el grupo que tenemos es fuerte”, manifestó el espigado meta que mide un metro y 92 centímetros.

Gonzalo Collao en el Velero. (Foto: Instagram).

“De gente joven, gente madura y de cabeza es muy fácil que se adapte a las situaciones del partido. Sea de ataque, defensa o mediocampo. Eso nos tiene muy confiados de que vamos por buen camino”, aseguró el golero, quien ante el Reco tuvo que dejarle su lugar a su compañero Luis Ureta en los 68 minutos.

¿Cómo has percibido a Puerto Montt esta temporada?

Tener gente joven y experimentada da la chance de poder salir rápido de las tormentas y encaminarte. Dar vuelta la página y seguir en la dinámica de ir sumando puntos y ganar.

¿Te sientes un arquero maduro?

Soy muy fan del Dibu Martínez. Jugó y debutó grande, empezó a tener continuidad ya grande. Las oportunidades se dan y hay que tomarlas, estar preparado para eso. No es mi ídolo, tengo una imagen de referente. Soy fan de los referentes más que de ídolos, es alguien que cumple metas parecidas a las que uno se plantea.

El Dibu Martínez y esta gran tapada ante Nico Williams en la final del Mundial 2026. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

¿En qué momento de tu vida te sientes a los 29 años?

Me he estado preparando hace rato para tener continuidad y la tengo, eso me tiene muy contento. Estoy en un proceso de mi vida enfocado en el fútbol, tener buenos vínculos de amigos, de familia, de compañía. En ese punto de tranquilidad que permite lograr una madurez importante.

Admira al Dibu Martínez, valora el arribo de Vozinha y cuenta su aventura en Europa: la historia de Gonzalo Collao

Mucho tiempo antes de verse reflejado en el caso del Dibu Martínez y de conocer a Vozinha, Gonzalo Collao hizo una apuesta arriesgadísima: salió de la Universidad de Chile en condición de agente libre. En primera instancia, jugó en el Extremadura de España. Luego, fichó en el NK Istra de Croacia.

¿Cómo fue esa aventura europea?

Fue un golpe tremendo estar más lejos de la familia de lo que estaba acostumbrado. Otras culturas, la española y la croata son totalmente distintas. La española más parecida a la chilena, pero la croata es otra cosa. Aprendes otros idiomas, se te abre la mente. Se te rompe la burbuja, conoces otras personas y eso me sumó un montón.

Gonzalo Collao en el NK Istra del fútbol croata.

¿Extrañabas mucho a tus cercanos?

Sí. Siempre fui de casa, tranquilo. Me gustaba el colegio, estudié en el Santa Marta de Coquimbo. Un colegio de monjas, hasta que me fui a Santiago a los 15 años y empecé a hacer toda mi vida.

Te cambio de tema, ¿el mejor arquero que has visto?

De verlos a todos, Claudio Bravo es un tipo que técnicamente es un prodigio. Las tapadas que tiene son técnicamente casi perfectas. Después está Johnny Herrera que era un tipo muy natural, no necesitaba entrenamiento técnico para tener el vuelo que tenía. Afuera, el arquero de la selección de Turquía (Ugurcan Cakir) era muy bueno, Vozinha también. Me gusta ver hartos arqueros y no voy a decir que es el mejor que he visto, ese es Manuel Neuer.

Manuel Neuer festeja el título que Alemania ganó en el Mundial de Brasil 2014. (Clive Rose/Getty Images).

Mencionaste a Vozinha, ¿qué opinas de su llegada al fútbol chileno?

Básicamente una locura. Mediáticamente es un golpe tremendo y positivo que recibe Chile por lo que va a generar para Colo Colo. Para mí es algo súper importante que llegue un arquero así, un crecimiento mediático de la liga y el conocimiento del país hacia afuera.

¿Siempre estuviste ligado al fútbol o practicaste otro deporte?

Jugué vóleibol mucho tiempo. El fútbol no estuvo muy presente en mi vida hasta los 13 o 14 años. Me tiré por vóleibol, en mi día a día no estuvo presente en mi día. Con mi hermano chico jugamos juntos vóley playa. Es un deporte que me gusta verlo, compartir con él, lo veo cuando va a jugar. Me invita a mirarlo entrenar, es mi deporte secundario.

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