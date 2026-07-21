El arquero de la Albiceleste puso en duda su permanencia en el seleccionado tras la derrota en la final del Mundial.

Argentina sigue llorando la dura derrota en la final del Mundial 2026, porque la Albiceleste no pudo revalidar el título planetario y se inclinó con España en Nueva York.

El cuadro argentino ni siquiera pateó al arco contra los españoles en el duelo por el título, y terminó perdiendo por 1-0 con el gol de Ferran Torres a los 106 minutos del tiempo suplementario.

Uno de los que alzó la voz tras la derrota fue el siempre polémico Emiliano Dibu Martínez, quien dejó en duda su continuidad como arquero de la selección de Argentina.

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Dibu Martínez puede renunciar a la selección de Argentina

Dibu Martínez publicó un mensaje en sus redes sociales tras la derrota y dejó en claro que a sus 33 años está pensando no jugar más por el combinado argentino.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, empezó con su escrito el portero de Aston Villa.

La pena de Dibu Martínez tras la final del Mundial. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

“La verdad, el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado“, indicó Martínez.

Emiliano Martínez tiene que pensar si volverá a vestir la camiseta de la selección argentina, de cara a la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

En síntesis

España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 en Nueva York.

venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 en Nueva York. Ferran Torres anotó el gol del título en el minuto 106 del tiempo suplementario.

anotó el gol del título en el minuto 106 del tiempo suplementario. El arquero Emiliano Martínez evalúa dejar la selección argentina tras la derrota en la final.