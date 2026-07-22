Horrible debut en el ATP de Estoril tuvo el tenista chileno al caer en dos sets ante un rival de bajo nivel. Ahora deberá enfocarse en la gira norteamericana de cemento.

El camino de Alejandro Tabilo (30°) en el torneo ATP de Estoril llegó a su fin luego de sufrir una horrible derrota en su debut del certamen europeo.

El tenista chileno, que había llegad a semis la semana pasada en Bastad, no logró superar al desconocido local Tiago Torres (427°), en un intenso partido disputado este miércoles, despidiéndose anticipadamente de sus aspiraciones de título en la competición al caer por 6-4 y 6-4, en 1 hora y media de juego.

A pesar de mostrar su característica capacidad de lucha y pasajes de muy buen tenis, el jugador nacional tuvo problemas para mantener la consistencia con su primer servicio.

Su oponente, poco acostumbrado al primer nivel, supo leer bien el encuentro y aprovechó estos breves lapsos de inestabilidad para quebrar el saque del chileno, tomando el control del marcador desde los primeros juegos.

Alejandro Tabilo perdió en Estoril

Tabilo tuvo chances en el segundo set

El punto de inflexión del partido se produjo durante el desarrollo de la segunda manga, cuando Tabilo dispuso de valiosas oportunidades de quiebre que le habrían permitido nivelar las acciones. Sin embargo, el gran nivel defensivo de su contrincante y un par de errores no forzados en instancias decisivas le impidieron al zurdo cambiar el rumbo del encuentro a su favor.

Esta caída representa un tropiezo dentro de lo que ha sido una exigente temporada 2026 para la raqueta nacional.

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A lo largo del año, Tabilo ha estado trabajando intensamente para consolidar su posición en el ranking mundial y asegurar rondas finales en el circuito de la ATP, por lo que este resultado frena momentáneamente su impulso en la gira.

Tras este resultado adverso en tierras portuguesas, se espera que el tenista chileno y su cuerpo técnico evalúen el desempeño mostrado en la cancha para realizar los ajustes físicos y tácticos necesarios, de cara a la gira norteamericana en cemento, que culmina con el US Open en septiembre.