Los Citizens viven el inicio de una nueva era deportiva luego de la salida de Pep Guardiola.

Manchester City quiere volver a lo más alto del fútbol de Inglaterra y para esto, decidió invertir una verdadera fortuna en uno de los grandes jugadores que tuvo la Copa del Mundo 2026.

Los Citizens viven un verdadero cambio de era. Pep Guardiola se fue del club luego de un exitoso periodo, llegando en su reemplazo Enzo Maresca. Ahora con el italiano la meta es clara: ganar o ganar. Para ello, se quedaron con un fichaje de élite.

El nuevo refuerzo de Manchester City

Elliot Anderson fue una de las grandes figuras de Inglaterra en la Copa del Mundo. Con la “8” en la espalda, se ganó un puesto en el mediocampo de Thomas Tuchel, por lo que Manchester City decidió pagarle 135 millones de euros a Nottingham Forest para quedarse con sus servicios.

ver también La polémica que sacude al Mundial 2026: informe alerta posibles partidos arreglados y FIFA responde

Anderson había llegado a un acuerdo con los Citizens en la previa a la cita planetaria, pero una vez que terminó el torneo viajó a la ciudad de The Smiths para firmar su contrato. Será su cuarto equipo luego de debutar en Newcastle United y pasar también por Bristol Rovers.

“El City es uno de los clubes más grandes del mundo y la plantilla que tiene es increíble. Es súper fuerte en cada posición. En cuanto supe que estaban interesados en mí, lo puse todo de mi parte para hacer realidad este traspaso“, explicó Anderson a los canales oficiales del club.

De esta manera, Manchester City obtiene a uno de las buenas sorpresas que dio la Copa del Mundo 2026. Ahora tendrá la misión de demostrar su gran potencial en uno de los clubes más importantes de la Premier League, donde el objetivo es campeonar.

“Con solo 23 años, tiene un enorme margen de desarrollo para las próximas temporadas y sentimos que puede convertirse en un centrocampista total. El Manchester City es el mejor lugar para que evolucione en su juego y siga mejorando. Nos alegra que vea las cosas del mismo modo que nosotros”, señaló Hugo Viana, director de fútbol de Manchester City.