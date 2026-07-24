El mediocampista, al que el Cacique ya le hizo una oferta, dijo presente en la victoria del Fortín. Estuvo a nada de anotar su gol.

Diego Valdés es la gran obsesión de Colo Colo en el mercado de fichajes de invierno, pero por ahora las cosas no avanzan. El mediocampista ya tiene una oferta formal en sus manos, pero la cual no puede aceptar hasta que no solucione su situación con Vélez Sarsfield.

Aún con contrato, el volante deberá desvincularse para poder fichar por el Eterno Campeón. Una deuda en el pago de su sueldo lo tiene con ganas de salir y firmar en el elenco de Fernando Ortiz, al que conoce desde que compartieron en el América de México.

Pero como las negociaciones aún no llegan a buen puerto, el jugador no pierde tiempo. La noche de este viernes dijo presente en la victoria del Fortín por la cuenta mínima ante Instituto, donde amargó a otro chileno: Nicolás Guerra.

Diego Valdés suma minutos en triunfo de Vélez mientras Colo Colo espera

Diego Valdés está buscando la manera de llegar a Colo Colo y aprovecha de ponerse a tono sumando minutos en Argentina. El volante dijo presente en la victoria por 1 a 0 de Vélez Sarsfield ante Instituto, siendo protagonista en los minutos finales.

Diego Valdés dijo presente en el triunfo de Vélez mientras se define su traspaso a Colo Colo. Foto: Vélez.

En medio de las negociaciones entre todas las partes, el chileno fue a la banca en el torneo trasandino. Ahí fue testigo del gol de Manuel Lanzini, quien en los 45 aprovechó un balón filtrado y definió por debajo para el 1 a 0.

En un duelo que estuvo muy ajustado, Vélez Sarsfield hizo movimientos. En los 77′ llegó el momento para Diego Valdés, quien ingresó por el autor del tanto de la victoria.

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En los pocos minutos que tuvo, el mediocampista fue protagonista. Primero fue con un centro al área que casi termina en gol y luego con un remate desde afuera del área, pero que terminó dando en el palo.

Nicolás Guerra fue el otro chileno que estuvo en el compromiso. El ex U de Chile entró por Jeremías Lázaro en el segundo tiempo, pero no pudo hacer nada para alcanzar, por lo menos, un empate.

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Diego Valdés se muestra activo en Vélez Sarsfield mientras Colo Colo lo sigue buscando. El mediocampista suma minutos en Argentina, a la espera de solucionar su salida y así llegar al Cacique.

Los números de Diego Valdés en Vélez Sarsfield

Con su actuación ante Instituto, Diego Valdés llegó a los 26 partidos oficiales con Vélez Sarsfield. En ellos ha aportado con 2 goles y 5 asistencias en los 1.007 minutos que lleva dentro de la cancha.

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En resumen, Colo Colo, Valdés y Vélez