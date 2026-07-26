El DT de los azules confirmó que Octavio Rivero está en la última parte de su recuperación pero que aún no tiene fecha de retorno.

Universidad de Chile sumó un triunfo más que importante ante Audax Italiano. El Romántico Viajero supo reponerse a los golpes y con un inspirado Eduardo Vargas logró quedarse con los tres puntos para seguir en la lucha por la Liga de Primera.

Perseverancia que destacó Fernando Gago, especialmente porque el equipo logró mantener la calma y salió a buscar el resultado en todo momento.

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“Tuvimos una reacción muy importante. El equipo se posicionó más adelante y recuperó más la pelota. El equipo siempre va a ir mejorar. Hoy corregimos cosas, pero hay que levantar los niveles individuales y queremos mejorar la identidad de juego que el equipo hoy sostuvo”, expresó el trasandino feliz por los tres puntos.

Ahora la U quedó con 27 unidades y se sumó al segundo puesto junto a Universidad Católica. Además las próximas dos fechas serán en el Estadio Nacional, por lo que puede dar un importante salto y acotar distancia con Colo Colo.

El retorno de Octavio Rivero: esto dijo Fernando Gago

Pero la alegría de Fernando Gago también se extendió al ser consultado por Octavio Rivero. Pese a que el uruguayo ha estado ausente por una sinusitis aguda en su rodilla izquierda, el DT se mostró positivo con su retorno para el segundo semestre.

“Está en el proceso último de su recuperación. Necesitamos que entrene con el grupo, él tiene muchísimas ganas. Es importante que se pueda reincorporar”, recalcó Gago.

Rivero ya entrena en el CDA y espera por el alta médica para volver a jugar por la U

Ahora, fiel a su estilo, confesó que de momento no estará disponible para el duelo ante Huachipato el próximo domingo 2 de agosto. Aunque dejó la puerta abierta a que sea ya para las siguiente semana.

“El tiempo no lo sé. Tenemos una fecha estimada, pero la guardamos para nosotros. No lo puedo decir porque se puede adelantar o se puede atrasar”, complementó Gago.