El jueves se realizará la audiencia de formalización de 11 exejecutivos de la firma, donde también se verá la compra de Azul Azul.

El caso Sartor vivirá una jornada muy importante el jueves cuando en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago se realice la audiencia de formalización de 11 ejecutivos de la firma, entre ellos el expresidente de Azul Azul, Michael Clark.

Una situación que han seguido de cerca en Universidad de Chile, porque una de las aristas de la investigación busca esclarecer cómo fue adquirida la propiedad que tenía Carlos Heller, por los gerentes del grupo Sartor.

Michael Clark comenzará a enfrentar a la justicia. Foto: Javier Salvo/Photosport

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Fiscalía apunta “estafa, lavado de activos y administración desleal”

Fue el diario La Segunda quienes entregaron un detalle de lo que ocurrirá el jueves 30 de julio ,donde aseguran que “inicialmente los delitos imputados por el fiscal son de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. Además que, la semana pasada, sumaron el delito de fraude a la Omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones y lavado de activo”.

En ese sentido destacan que la investigación penal se encuentra en manos de la Fiscalía Oriente, bajo la dirección del fiscal Juan Pablo Araya, que, entre los casos, sigue de cerca la compra de la concesionaria Azul Azul.

Por lo mismo, detallan que el Ministerio Público “podría pedir la medida cautelar más severa, que es la prisión preventiva. De acogerse dicha solicitud por peligro para las diligencias investigativas y por las penas que arriesgan, los imputados podrían ser trasladados al Anexo Capitán Yáber”.

Una de las aristas del caso Sartor se debe a la compra de las acciones de Azul Azu. Foto: Javier Vergara/Photosport

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La defensa de Michael Clark en la investagación de Sartor

La semana pasada el diario La Tercera también profundizó en la situación de Michael Clark, donde apuntan que intentó desenmarcarse de la gestión operativa comandada por Pedro Pablo Larraín.

“Jamás he actuado con el propósito de defraudar a nadie, y que nunca me he quedado con dinero ni he recibido fondos que no correspondan a un trabajo real y efectivamente realizado”, señaló en su declaración el ex presidente de U de Chile.

Algo que choca con otras declaraciones, como la que mencionó otro alto ejecutivo, Alfredo Harz, quien “apuntó directamente a la figura de Pedro Pablo Larraín”, además que en la compa de Azul Azul “al empresario Carlos Heller y el rol que tuvo el exdueño de Huachipato, Victoriano Cerda, algo que siempre se había negado entre dirigentes de U de Chile”.