El Príncipe usó su única red social para denunciar a una persona que se hace pasar por él y le está generando problemas. Enfatizó en que no es él quien está enviado esas fotografías.

Si bien está enfocado en la U de Chile, Charles Aránguiz rompe con su habitual silencio para denunciar una grave situación. El mediocampista acusó suplantación de identidad en redes sociales de parte de una persona que hoy le está generando problemas.

El mediocampista, que no acostumbra a ser muy activo en su cuenta de Instagram, sorprendió este martes destapando el caso. Uno en el que se hacen pasar por él para enviar imágenes que, según describió el propio jugador, no corresponden.

El hecho deja en evidencia la poca seguridad a la que están expuestas las personas en internet y más cuando son personajes públicos. En este caso, es una cuenta que tiene una cantidad no menor de seguidores: 22.8 mil.

Ojo la U: Charles Aránguiz denuncia suplantación de identidad en redes sociales

Si bien todo debería ser alegría por su vuelta a las canchas ante Audax Italiano, lo cierto es que para Charles Aránguiz los días no han sido para nada buenos. El volante de la U denunció la suplantación de su identidad en TikTok por parte de una persona que está enviando fotos a su nombre.

Charles Aránguiz denunció suplantación de identidad en redes sociales y le avisó a los hinchas de la U que no tiene nada que ver con él. Foto: Instagram.

Fue a través de su Instagram donde el Príncipe compartió la imagen del perfil que se hace pasar por él. “Quiero aclarar que esta es mi única cuenta oficial en redes sociales“, comenzó señalando.

Tras ello, Charles Aránguiz detalló los hechos que lo tienen alarmado con esta situación. “Hay una cuenta de TikTok haciéndose pasar por mí, escribiéndole a personas y enviando fotos que no corresponden“.

ver también La otra escondida razón de U de Chile para descartar el fichaje del lesionado Valentín Gauthier

En esa misma línea y para que no le queden dudas a nadie, el Príncipe enfatizó en que no tiene nada que ver ni tiene relación con esa persona. “Quiero dejar en claro que no soy yo“, sentenció.

El bicampeón de América no es el primero que sufre con este tipo de situaciones. Por ahora se desconocen los detalles de las imágenes que se han enviado, pero con el simple hecho de ser compartidas por alguien que no es quien dice ser ya es razón suficiente para alarmarse.

Encuesta¿Podrá la U quitarle el liderato a Colo Colo en la segunda rueda? ¿Podrá la U quitarle el liderato a Colo Colo en la segunda rueda? Ya votaron 0 personas

Charles Aránguiz deja en claro que no tiene nada que ver con la cuenta de TikTok que se hace pasar por él y está enviando fotos inapropiadas. El capitán de la U denuncia un hecho grave y por el que podría incluso llegar a la justicia.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también Refuerzos del fútbol chileno: rumores y bajas del mercado de fichajes de invierno para la segunda rueda 2026

En resumen, Charles Aránguiz