El alcalde Matías Toledo llevó al CDA a un mini bullanguero que soñaba con estar con el Príncipe y los jugadores de la U.

Un maravilloso momento tuvo como protagonista a Charles Aránguiz con un pequeño fanático de Universidad de Chile, que lo fue a visitar al Centro Deportivo Azul.

La historia fue contada por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, quien publicó el video de Vincent, un niño que tenía el sueño de conocer al plantel de la U, pero, especialmente, al Príncipe.

Un encuentro que se dio gracias al apoyo de la profe Isabel Berríos, además del capitán Marcelo Díaz, quienes consiguieron los permisos para cumplir con el bullanguero.

Matías Toledo llevó a Vincent al CDA de U de Chile.

Charles Aránguiz quedó sorprendido: “Era mi sueño conocerlo”

Fue el propio alcalde Toledo quien contó más detalles, donde apuntó a unos trabajos realizados en la casa del pequeño Vincent cuando les contó del gran sueño que tenía con la U, cuadro del cual es hincha.

“Días atrás vivimos un momento mágico junto a Vincent quien después de haber terminado los trabajos del equipo de habitalidad, nos comentó sobre el sueño que tenía de conocer el club de sus amores; así que juntos nos embarcamos en esa aventura, donde pudimos cumplir el sueño de uno de los pequeños integrantes de nuestra comunidad“, explicó.

Vincent estuvo en el CDA, donde conoció la sala de prensa, levantó la Copa Sudamericana, además que se sacó fotos con todo el plantel, quienes le regalaron la camiseta de Charles Aránguiz.

Fue el propio Príncipe quien se tomó fotografías y conversó un momento, donde le agradeció el cariño: “Era mi sueño conocerlo“.

Mira el video: