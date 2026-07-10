La plataforma desde este fin de semana emitirá dos encuentros del ARUSA Top 10. Revisa los horarios y la programación.

El rugby chileno sigue ganando espacio en la pantalla y este fin de semana contará con una mayor cobertura para los fanáticos del deporte.

Con el campeonato entrando en una etapa clave para definir a los principales candidatos al título, el torneo ARUSA Top 10 inicia una fase decisiva de la temporada.

Horario y transmisión de ARUSA Top 10

A partir de esta fecha, 13Go ampliará la cobertura del torneo ARUSA Top 10 con dos partidos en vivo cada fin de semana. En ese contexto, la aplicación de streaming del 13 incorporará un encuentro los sábados, que se sumará al tradicional duelo de los domingos, ofreciendo dos compromisos exclusivos por jornada.

Este nuevo formato debutará en la undécima fecha del campeonato con dos atractivos compromisos:

Sábado: Stade Francais vs. PWCC

Horario: Desde las 13:15 horas.

Detalles: El duelo se disputará en Las Condes, donde Stade Francais intentará frenar a PWCC, elenco que marcha tercero con 34 puntos y busca acercarse a los líderes del torneo.

Domingo: Old Reds vs. Sporting RC

Horario: Desde las 15:15 horas.

Detalles: La acción continuará en la Cancha Federación, en La Reina. Old Reds, cuarto en la tabla, recibirá a Sporting RC, que intentará dar la sorpresa y sumar puntos importantes.

En síntesis: