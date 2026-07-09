Chile proyecta superar los 1,2 millones de visitantes y consolidarse como la capital del turismo de nieve

En el lanzamiento oficial de la temporada 2026, ACESKI destacó que la industria alcanzó en 2025 su mejor año histórico y proyecta una nueva buena temporada para el 2026.

Con la presencia de autoridades, representantes del sector turístico y actores de la industria de montaña, la Asociación de Centros de Ski de Chile (ACESKI) dio inicio oficial a la temporada de invierno 2026, proyectando superar los 1,2 millones de visitantes y consolidar a Chile como el principal destino de nieve del hemisferio sur.

Durante la ceremonia, realizada en el Centro de Montaña El Colorado, el presidente de ACESKI, Michael Leatherbee, destacó que el turismo de nieve vive uno de los mejores momentos de su historia.

“Chile tiene la infraestructura, la experiencia, la montaña y el capital humano para consolidarse como un referente mundial del turismo de nieve. Nuestro desafío ahora es seguir creciendo junto al Estado, generando mejores condiciones para invertir y atraer más turistas internacionales”, señaló.

El dirigente recordó que la temporada 2025 fue la mejor registrada por la industria, con 1.240.674 esquiadores, más de 400.000 visitantes que subieron a disfrutar de la nieve sin esquiar y un impacto económico directo de US$283 millones, de los cuales US$228 millones correspondieron a divisas generadas por turistas extranjeros.

Actualmente, los centros de ski agrupados en ACESKI cuentan con 13 centros de montaña a nivel nacional, 367 kilómetros de pistas, 121 medios de elevación, cerca de 18.500 camas y más de 10.000 plazas gastronómicas. A esto se suma US$150 millones invertidos en infraestructura durante los últimos nueve años y 18.000 empleos, entre directos e indirectos.

Durante el lanzamiento, ACESKI hizo un llamado a fortalecer la coordinación público-privada para proteger una industria que beneficia ampliamente a las economías regionales. En esa misma línea, la asociación manifestó su preocupación por el adelantamiento de las vacaciones de invierno y por los reiterados cierres preventivos de caminos de montaña, situaciones que afectan directamente la actividad turística.

“Cuando un camino se cierra innecesariamente, no pierde solo el centro de ski. Pierde toda la cadena turística: hoteles, restaurantes, comercio, transporte y cientos de emprendedores locales. Facilitar el acceso a la montaña significa generar desarrollo para todo el territorio”, afirmó Leatherbee.

ACESKI destacó además que Chile posee una ventaja competitiva única gracias a la extensión de su cordillera, la incorporación de tecnologías de nieve fabricada y las inversiones permanentes realizadas por el sector privado, factores que permiten proyectar una temporada positiva pese al retraso en la llegada de las precipitaciones. De hecho, se espera una inversión superior a los $26 mil millones por parte de los centros de ski para la temporada, destinada a mejorar su oferta, modernizar servicios, fortalecer la experiencia de los visitantes y seguir elevando los estándares de la industria de la nieve en Chile.

La asociación reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo de montaña, la seguridad de los visitantes y la ampliación del acceso a la nieve mediante programas como Chilesquía, que ya ha permitido que más de 19.000 personas conozcan y practiquen deportes de invierno durante los últimos cuatro años.

Presencia de autoridades

Entre las autoridades presentes en el lanzamiento de la temporada de invierno 2026 estuvo la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, quien destacó que “el desafío es avanzar hacia un turismo de cuatro estaciones, donde la montaña tenga actividad durante todo el año. Solo la temporada de esquí genera cerca de 18 mil empleos, y queremos que ese aporte al desarrollo de los territorios siga creciendo, fortaleciendo una oferta que incorpore turismo deportivo, de bienestar y gastronómico, para atraer visitantes más allá de la temporada de nieve”.

Por su parte, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó que “según los últimos datos disponibles del Perfil del Turista Internacional, correspondiente al segundo semestre de 2024, el 27,4% de los turistas que ingresan a Chile por vía aérea declara realizar “esquí u otras actividades de nieve” durante su estadía, entre otras actividades. Este segmento presenta un gasto total individual de USD 885,7, y una permanencia promedio de 9,8 noches. Por lo tanto, es fundamental ver que el turista que viene, que realiza actividades de nieve, es un turista que tiene un gasto promedio superior a un turista normal que visita nuestro país”.

La autoridad hizo un llamado a los turistas que nos visitan durante esta temporada a preparar y planificar el viaje visitando los sitios web chileestuyo.cl y chile.travel, donde podrán encontrar información relacionada a los centros de esquí y toda la información necesaria con recomendaciones para planificar el viaje y, específicamente, para disfrutar las diversas actividades asociadas a la nieve este 2026”.

Finalmente, desde ACESKI recordaron que durante los últimos 10 años, cerca del 30% de los inicios de temporada de los centros de ski se han registrado durante el mes de julio, por lo que la industria mantiene una mirada positiva y prudente respecto de la evolución de las condiciones de nieve para las próximas semanas.