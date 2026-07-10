Sinner derrotó cómodamente a Novak Djokovic en Londres, mientras que Zverev hizo lo propio con el local Fery.

El torneo de Wimbledon 2026 ya conoce a los dos protagonistas que disputarán el trofeo este domingo en la mítica Cancha Central.

El actual número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner (1°), se medirá ante el alemán Alexander Zverev (3°) en un choque que promete un tenis del más alto nivel entre dos de las raquetas más en forma del circuito ATP.

Para acceder a la instancia decisiva, Sinner brindó una exhibición de solidez ante una leyenda absoluta del tenis. El italiano despachó a Novak Djokovic (8°) en sets corridos, imponiéndose por un contundente 6-4, 6-4 y 6-4. Con este triunfo, el italaino demostró su total adaptación al césped londinense y dejó claro por qué es el actual dominador del ranking mundial.

Por su parte, Alexander Zverev se encargó de poner fin a la historia de la gran revelación local del certamen. El germano superó al británico y wildcard Arthur Fery (114°) con parciales de 7-6 (0), 6-2 y 6-4, amarrando así el boleto a la que será su primera final en la Catedral del Tenis, apenas un mes después de haber tocado la gloria máxima en París.

Zverev llega a una nueva final de Grand Slam

Historial entre Sinner y Zverev: manda el italiano

Ambos finalistas llegarán al domingo sabiendo lo que es levantar un trofeo de Grand Slam. Sinner ya cuenta con cuatro Majors en sus vitrinas, habiendo conquistado el Abierto de Australia en dos ocasiones (2024 y 2025), el US Open (2024) y Wimbledon el año pasado.

Zverev, en cambio, se quitó una enorme presión de encima hace solo unas semanas, cuando alzó su primer título de Grand Slam en Roland Garros 2026, tras años de buscar incansablemente la corona.

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Al revisar el Head to Head (frente a frente) entre ambos, la balanza se inclina claramente hacia el lado del italiano.

Sinner lidera el historial por 10 a 4 sobre el alemán, consolidando una paternidad reciente en el circuito. De hecho, el último enfrentamiento entre ambos se dio en la final del Masters 1000 de Madrid en mayo de este mismo año, donde Sinner arrolló a Zverev por un categórico 6-1 y 6-2.

El duelo dominical será una prueba de fuego para las ambiciones de los dos tenistas en esta temporada. Mientras que Sinner buscará seguir agigantando su legado y reafirmar que es el monarca absoluto de las canchas rápidas, Zverev intentará conseguir el histórico y complejo doblete de ganar Roland Garros y Wimbledon.