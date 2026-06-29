Jannik Sinner se salva de un nuevo papelón y gana muy asustado en su debut en Wimbledon

El italiano sufrió más de la cuenta y venció en cinco sets al serbio Miomir Kecmanovic en la primera ronda del Grand Slam británico.

No sólo el Mundial 2026 se lleva las luces en el deporte, porque este lunes arrancó el cuadro principal de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada del circuito ATP.

El primer día de competencias vio el debut del principal candidato para ganar el torneo en el césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club, puesto que el italiano Jannik Sinner (1°) volvió a jugar tras su papelón en Roland Garros.

El número 1 del mundo no actuaba oficialmente desde su revés en la segunda ronda en París a manos de Juan Manuel Cerúndolo, y su estreno en Londres fue triunfante, pero lleno de dudas.

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Jannik Sinner sufre en el debut de Wimbledon ante Miomir Kecmanovic

Jannik Sinner tuvo un debut más complejo de lo esperando en Wimbledon, puesto que jugó un partido eterno ante el serbio Miomir Kecmanovic (50°) en la primera ronda.

Miomir Kecmanovic hizo sufrir a Jannik Sinner en Wimbledon. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

El italiano estuvo contra las cuerdas en el césped inglés, pero reaccionó a tiempo y se impuso por 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2 y 6-2, en largas tres horas y 32 minutos de juego.

Por la segunda ronda de Wimbledon, Jannik Sinner se medirá con el portugués Nuno Borges (48°), quien venció por un claro 6-3, 7-5 y 7-5 al estadounidense Tristan Boyer (191°).