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Wimbledon

Tomás Barrios sufre una de las derrotas más duras de su carrera y es eliminado de Wimbledon

El chileno jugó por más casi cuatro horas ante el australiano Dane Sweeny y quedó eliminado en la final de las clasificaciones.

Por Carlos Silva Rojas

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Tomás Barrios sufrió una dolorosa derrota en Wimbledon.
Tomás Barrios sufrió una dolorosa derrota en Wimbledon.

Dolor. Eso define lo que debe estar sintiendo en este momento el tenista chileno Tomás Barrios (135°), que quedó eliminado, tras una verdadera batalla tenística, del cuadro principal de Wimbledon.

El número 3 del país no pudo en el césped inglés ante el australiano Dane Sweeny (126°), tras un intenso partido por la tercera ronda y final del único Grand Slam que se disputa en canchas de césped.

Barrios y Sweeny jugaron un verdadero “maratón tenístico”, puesto que estuvieron cuatro horas en las canchas del Community Sports Centre Roehampton, donde el oceánico se impuso por 4-6, 6-4, 7-6 (5), 0-6 y 6-2.

Tomás Barrios quedó a una victoria de volver al cuadro principal de Wimbledon, el mismo en el que estuvo en 2021 y 2023 y al que ahora aspira a entrar por la ventana como Lucky Loser, lo cual se ve muy improbable.

Tomás Barrios cayó en Wimbledon.

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Con Tomás Barrios fuera de competencia; Cristian Garin y Nicolás Jarry con problemas físicos; la única esperanza chilena en Wimbledon es Alejandro Tabilo (33°).

El zurdo juega el torneo de la capital inglesa con un nuevo estatus, debido a que será el cabeza de serie número 30 del certamen, por lo que tendrá un “mejor” rival en la primera ronda.

Alejandro Tabilo y el resto de los competidores de Wimbledon conocerán su camino en el major británico este viernes, cuando se realice el sorteo del cuadro principal.

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