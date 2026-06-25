El chileno jugó por más casi cuatro horas ante el australiano Dane Sweeny y quedó eliminado en la final de las clasificaciones.

Dolor. Eso define lo que debe estar sintiendo en este momento el tenista chileno Tomás Barrios (135°), que quedó eliminado, tras una verdadera batalla tenística, del cuadro principal de Wimbledon.

El número 3 del país no pudo en el césped inglés ante el australiano Dane Sweeny (126°), tras un intenso partido por la tercera ronda y final del único Grand Slam que se disputa en canchas de césped.

Barrios y Sweeny jugaron un verdadero “maratón tenístico”, puesto que estuvieron cuatro horas en las canchas del Community Sports Centre Roehampton, donde el oceánico se impuso por 4-6, 6-4, 7-6 (5), 0-6 y 6-2.

Tomás Barrios quedó a una victoria de volver al cuadro principal de Wimbledon, el mismo en el que estuvo en 2021 y 2023 y al que ahora aspira a entrar por la ventana como Lucky Loser, lo cual se ve muy improbable.

Tomás Barrios cayó en Wimbledon.

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Alejandro Tabilo, el único chileno en Wimbledon

Con Tomás Barrios fuera de competencia; Cristian Garin y Nicolás Jarry con problemas físicos; la única esperanza chilena en Wimbledon es Alejandro Tabilo (33°).

El zurdo juega el torneo de la capital inglesa con un nuevo estatus, debido a que será el cabeza de serie número 30 del certamen, por lo que tendrá un “mejor” rival en la primera ronda.

Alejandro Tabilo y el resto de los competidores de Wimbledon conocerán su camino en el major británico este viernes, cuando se realice el sorteo del cuadro principal.