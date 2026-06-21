El medallista olímpico asumió la dirección del tenista trasandino y en el ATP 500 de Queens conquistó su primer trofeo.

Nicolás Massú sigue sumando elogios a su carrera en el planeta tenis. Ahora como entrenador, en tan solo siete días, consiguió su primer título como entrenador de Fran Cerúndolo.

El medallista olímpico asumió con un desafío de palabras mayores enfrente: ATP 500 de Queens. Pero Massú sabe de desafíos y de inmediato saltó al césped de Londres para dirigir al joven tenista trasandino.

ver también El enorme “efecto Massú” que tiene a Francisco Cerúndulo en semis de Queen’s: “Es fantástico”

En los primeros partidos ya se notó el cambio de chip con el chileno bajo su alero. Incluso protagonizaron particulares diálogos cuando el argentino pensó en tirar la toalla. “No puedo ganar nunca el game después de quebrar, Nico, boludo, ayúdame“, expresó en medio del torneo el argentino. Pero con la sabiduría de Massú logró superar los malos momentos.

“Nada es imposible”, repitió una y otra vez el Nico. Además le pidió orden y concentración. Lo que este domingo trajo sus frutos: Cerúndulo venció a Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 7-3 en la final del ATP 500 de Queen’s y el trasandino sumó un nuevo título a su vitrina.

Massú rompe récord: primer título en siete días

Este es el quinto título que gana el trasandino. Sin embargo, lo especial es que es el primero en superficie de pasto y tras un complicado momento en la. Temporada 2026. Por lo mismo, tuvo una particular dedicatoria para su nuevo adiestrador.

ver también Alejandro Tabilo se despide de forma rápida en primera ronda del ATP 500 de Londres

“Nico, primera semana. No te acostumbres a esto, porque no es… es el primero que gano jajá. Es un buen comienzo”, agradeció el argentino tras recibir el título en Londres.

Ahora Cerúndulo arrastra una racha de cinco triunfos al hilo y además se ubicará 21° en el ranking ATP. Por lo que queda a un paso de meterse entre los 20 mejores del planeta tenis.