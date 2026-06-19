El enorme “efecto Massú” que tiene a Francisco Cerúndulo en semis de Queen’s: “Es fantástico”

El argentino está entre los cuatro mejores del tradicional torneo en Londres de la mano del entrenador chileno.

La “cesantía” le duró poco a Nicolás Massú, porque tras años de trabajo con el polaco Hubert Hurkacz en marzo pasado dejaron de trabajar junto, pero encontró nuevo pupilo.

El cotizado coach chileno empezó a entrenar al argentino Francisco Cerúndolo esta semana y los resultados son sencillamente notables: clasificó a semifinales del ATP 500 de Londres, más conocido por todos como Queen’s.

El número 27 del mundo dio la sorpresa este viernes, porque le ganó al británico Arthur Fery (140°), especialista en cancha de césped, por 7-6 (1), 3-6 y 6-4 y se metió en la ronda de los cuatro mejores.

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Francisco Cerúndolo está feliz por trabajar con Nicolás Massú

Luego de su intenso partido por cuartos de final habló el tenista argentino, quien fue consultado sobre la relación que está llevando con Nicolás Massú, la cual empezó con el pie derecho.

Sobre el Nico, el número 1 de Argentina indicó que “es nuestra primera semana trabajando juntos”, haciendo hincapié a que recién se están conociendo.

Francisco Cerúndolo celebrando en el césped de Londres. (Photo by Luke Walker/Getty Images for LTA)

“Vino a Argentina la pasada semana para entrenar durante tres días y luego viajamos aquí, así que aún nos estamos conociendo. Él aporta su experiencia como jugador y entrenador, eso es fantástico“, agregó Fran.

Francisco Cerúndolo se medirá este sábado en semifinales con el estadounidense Brandon Nakashima (32°); mientras que en la otra llave se enfrentarán el norteamericano Tommy Paul (28°) con el francés Ugo Humbert (33°).

En síntesis

Nicolás Massú comenzó a entrenar esta semana al tenista argentino Francisco Cerúndolo .

comenzó a entrenar esta semana al tenista argentino . El tenista argentino clasificó a semifinales del torneo ATP 500 de Londres .

. Francisco Cerúndolo jugará la semifinal este sábado contra el estadounidense Brandon Nakashima.