El atacante no fue considerado, donde se suman además se suman nombres claves en los azules: Hormazábal, Altamirano y Romero.

Universidad de Chile prepara su estreno en la Copa Chile 2026, donde este domingo debe recibir a Santiago Wanderers, compromiso que afrontará sin el técnico Fernando Gago.

Por lo mismo, los azules siguen trabajando en el Centro Deportivo Azul de manera de definir el once ideal para recibir al cuadro de Valparaíso, donde hubo sorpresas.

Esto, porque Eduardo Vargas quedó fuera de la lista de los citados, donde, además suma a jugadores como Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Romero.

Fabián Hormazábal es otro que se quedó abajo en la lista de citados en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Hormazábal, Altamirano y Romero se quedan fuera en la U

Así lo detalló el medio Emisora Bullanguera, quienes adelantaron la lista de citados que tendrá Universidad de Chile para enfrentar a Santiago Wanderers, el domingo en el Estadio Nacional.

En ese sentido, destacan que Eduardo Vargas terminó con complicaciones físicas el duelo ante O’Higgins por lo que han decidido darle descanso para una mejor recuperación.

Pese a ser el hombre más peligroso de la U en los últimos partidos, optaron por dar un margen de descanso para el goleador, por lo que no fue considerado anta los de Valparaíso.

Misma situación con Fabián Hormazábal y Javier Altamirano, quienes se suman a las urgencias médicas y para resguardar sus físicos para los compromisos que vienen a futuro.

Por otro lado, según detallan, la situación de Lucas Romero tiene que ver netamente por una decisión técnica, lo que agiganta los problemas que ha tenido el paraguayo en la U.