Manuel Mayo, gerente deportivo del Romántico Viajero, abordó el interés que tiene el DT casildense en incorporar al mediocampista de 20 años a la T cordobesa. ¡Fijó una exigencia altísima para que todo se dé!

La U de Chile tuvo un gran descubrimiento en este tortuoso 2026, pues Fernando Gago apostó todas sus fichas por darle minutos a Lucas Barrera, un mediocampista que pasó por las inferiores de Universidad Católica. El argentino llegó al Centro Deportivo Azul gracias al aporte de Gustavo Canales.

Sí, el otrora goleador de la institución laica acercó el apellido de Barrera a la plana mayor de Azul Azul. Precisamente el gerente deportivo de la concesionaria abordó el supuesto interés de Jorge Sampaoli en fichar al trasandino para Talleres de Córdoba.

Algo que, al menos desde lo formal, no tiene ningún trámite en curso. “A mí y al club no le ha llegado nada, pero que suene y que lo vean nos llena de orgullo. Fue un jugador que lo seguimos durante un tiempo cuando estaba jugando en el fútbol formativo de Chile. Lo fuimos a buscar”, reconoció Manuel Mayo.

Lucas Barrera en acción por la U de Chile: es uno de los inamovibles de Gago. (Diego Martin/Photosport).

Evitó nombrar a los Cruzados, pero sí le agradeció al Mágico por su gestión. “Ustedes saben que Gustavo Canales ahí nos ayudó un montón en eso. No solo se trata de hacer scouting a nivel profesional. Lo hemos hecho con muchos jugadores de fútbol formativo”, describió Mayo.

“Los hemos traído tal vez un tiempo antes de poder debutar”, agregó el otrora coordinador del plantel azul, quien reemplazó en su actual cargo al ecuatoriano Luis Roggiero, quien tuvo un estrepitoso fracaso al tratar de implantar en la U el modelo que había introducido al Independiente del Valle de Ecuador.

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U de Chile le pone un requisito a Lucas Barrera para dejarlo partir

En la U de Chile creen que Lucas Barrera tendrá su chance fuera del país. Pero saben que debe dar pasos en el plantel estelar antes de que eso ocurra. “Nos pone contentos que ese proyecto deportivo se esté consolidando y ganándose un puesto”, confirmó Manuel Mayo.

El gerente deportivo de la concesionaria que controla el destino del club de fútbol de Universidad de Chile fijó el listón de exigencia para permitir la transferencia de Barrera. Algo que hace pensar que ese adiós no será inmediato. Y que Sampaoli tendrá que aguardar.

Manuel Mayo habló de varios temas en el Estadio Nacional. (Diego Martin/Photosport).

“Esperemos que, cuando le toque partir, sea con títulos en la U y no tan luego. Que se vaya con un par de títulos a triunfar al extranjero”, sentenció Mayo, quien también abordó la más que posible salida del paraguayo Lucas Romero rumbo a los Xolos de Tijuana.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Chile

Universidad de Chile recién este 21 de junio jugará su primer partido en el Grupo D de la Copa Chile, donde también están Unión San Felipe, Santiago Wanderers y Unión La Calera.