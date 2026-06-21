El 10 sigue sin ser considerado por el cuerpo técnico y se mantiene al margen de sus compañeros. Ni con Fernando Gago afuera logra volver a ser opción.

Lucas Assadi sufre en la U de Chile después de pasar de ser el jugador de los 5 millones de dólares a uno de los cortados en la temporada 2026. El 10 del Bulla otra vez vive un bajón en su rendimiento que ahora lo deja al margen hasta de la Copa Chile.

Cuando varios técnicos están usando el torneo para darle rodaje a sus figuras, en el elenco estudiantil deciden cortar al delantero. Y es que tal como pasó para el choque pendiente con O’Higgins, ahora el canterano azul no va ni citado frente a Santiago Wanderers.

Días atrás y cuando se rumoreaba que todo era por el fallecimiento de su abuelo, Fernando Gago avisó que no era así sino que “es por cuestiones tácticas y mías“. El DT no estará presente después del infarto que sufrió, pero su cuerpo técnico se mantiene firme con el caso y genera un enorme debate.

Lucas Assadi sigue al margen en la U: ni citado contra Santiago Wanderers

El cruce entre la U y Santiago Wanderers por la Copa Chile tendrá a Lucas Assadi como uno de sus grandes ausentes. El 10 sigue sin ser considerado en el Romántico Viajero y tendrá que mirar de lejos a sus compañeros mientras su nivel no levante.

Lucas Assadi no lo pasa nada de bien en la U. Foto: Photosport.

Fue el periodista Francisco Caneo quien en su cuenta de X (ex Twitter) confirmó la noticia sobre el delantero. “No integrará la plantilla de la U en el estreno de Copa Chile ante Santiago Wanderers“, lanzó de entrada.

Pero más allá de dar a conocer nuevos motivos, el reportero azul remarcó que es decisión del cuerpo técnico. “Coloccini sigue la línea impuesta por Fernando Gago, quién lo marginó del duelo ante O’Higgins de Rancagua”, enfatizó.

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El caso genera mucha preocupación entre los hinchas de la U, quienes tenían grandes esperanzas en un jugador que brilló con Gustavo Álvarez años anteriores. No obstante, ni con Francisco Meneghini ni en el actual proceso ha logrado repetir algo de lo que hizo en 2025 y su futuro comienza a ser un misterio.

Su nombre ha estado en la mira de distintos clubes e incluso se ha especulado con una salida en algunas semanas más. Sin embargo, al no sumar minutos de seguro los interesados deben estar pensando dos veces antes de venir a buscarlo.

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Lucas Assadi sigue cortado en la U y deberá mirar desde lejos el duelo por Copa Chile ante Santiago Wanderers. El Romántico Viajero lamenta el bajón de su 10 y ruega para que reaccione pronto antes que sea demasiado tarde.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Copa Chile 2026

Así parte la U en la tabla de posiciones de la Copa Chile.

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En resumen, la U y Assadi