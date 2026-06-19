El ex defensor del cuadro azul lamentó la situación que atraviesa el hábil volante ofensivo, que no es tenido en cuenta por el DT.

Por fin se cerró la rueda inicial de la Liga de Primera, porque Universidad de Chile y O’Higgins jugaron su partido pendiente, con victoria azul en un semivacío estadio Nacional.

La gran sorpresa que dispuso el entrenador Fernando Gago en la victoria de la U tiene relación con una ausencia, puesto que prescindió de los servicios de Lucas Assadi, quien fue “cortado” por bajo rendimiento por el DT argentino.

Pintita se hartó de la falta de compromiso del talentoso volante ofensivo y no lo consideró en el choque ante los rancagüinos, situación que fue tema en el mundo azul.

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Marcos González espera por el alza de Lucas Assadi en la U

La situación por la que atraviesa Lucas Assadi en la U fue analizada por Marcos González, quien en diálogo con RedGol lamentó el momento que vive el ex seleccionado nacional.

“El entrenador lo ve durante toda la semana, entonces él sabe lo que hace y por qué lo hace. La respuesta la tiene Fernando Gago en este caso”, dijo en primera instancia el campeón de la Copa Sudamericana 2011.

Lucas Assadi no apareció en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

“Es una lástima. Es un jugador muy talentoso y creo que nos puede dar muchas alegrías. Aún lo esperamos“, cerró González sobre Assadi.

Lucas Assadi espera ser tenido en cuenta al menos en la Copa Chile, certamen por el cual la U se medirá este domingo ante Santiago Wanderers.

En síntesis

Universidad de Chile venció a O’Higgins en el Estadio Nacional por la primera rueda.

en el Estadio Nacional por la primera rueda. Fernando Gago excluyó a Lucas Assadi del partido ante O’Higgins por bajo rendimiento.

del partido ante O’Higgins por bajo rendimiento. U. de Chile jugará contra Santiago Wanderers este domingo por la Copa Chile.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera