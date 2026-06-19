El drama de Lucas Assadi en U de Chile: de valer 5 millones de dólares a ser cortado por Gago

Fernando Gago no consideró a Lucas Assadi para el partido ante O'Higgins, lo que refleja la mala temporada 2026 para un futbolista llamado a consagrarse a comienzo de año.

Universidad de Chile consiguió un triunfo importante ante O’Higgins en un partido donde hubo una noticia que llamó mucho la atención entre los hinchas azules: la exclusión de Lucas Assadi de la citación.

Ni siquiera fue al banco quien comenzara el año como la joya de los azules, por lo mostrado en la segunda rueda del año pasado, bajo el mando de Gustavo Álvarez.

Ni con Francisco Meneghini ni con Fernando Gago logró replicar ese buen rendimiento, lo que llevó a Pintita a cortarlo ante el elenco rancagüino.

“El que no corre, no juega”, es la consigna del entrenador para el plantel de la U de Chile. Y así lo ratificó tras el partido al señalar que la marginación de Assadi “es por cuestiones tácticas y mías”.

En charla con Redgol, el ex DT de la U César Vaccia incluso señala que “si Gago lo dijo de esa manera, se acabó la conversación“, respaldando al argentino por el mal momento de Assadi.

Lucas Assadi no fue considerado por Gago en la U de Chile

Assadi se desvaloriza a la mitad en un semestre

Un golpe duro para un jugador de 22 años que hace rato es una eterna promesa en el cuadro universitario, pero que no logra consolidar un rendimiento parejo.

De hecho comenzó la temporada en un valor de mercado altísimo, cercano a 5 millones de dólares. Eso pretendía recaudar U de Chile por lo exhibido por Assadi en la última temporada.

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Ante rumores de partida al Atlético de Mineiro, incluso el director de U de Chile respondió de manera insólita en Twitter. “Chupeta para vocé“, le señaló a un brasileño que hablaba del traspaso en cuatro millones de dólares, entendiendo que querían más dinero.

Actualmente su precio se ha reducido a 2,5 millones de euros, según Transfermarkt. Y puede ir bajando si sigue cortado por Fernando Gago, quien no está contento con el rendimiento del futbolista.