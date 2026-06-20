Javier Correa no fue citado para el partido entre Colo Colo y Deportes Recoleta en la Copa Chile. Esta es la razón.

Colo Colo inicia su camino en una nueva competencia. Sin descanso tras terminar como puntero en la primera rueda de la Liga de Primera, el Cacique vuelve a la acción y debuta en la Copa Chile.

Este sábado 20 de junio, los albos enfrentan a Deportes Recoleta en la tercera fecha de la competencia, que inició hace unas semanas con los equipos de la Primera B. El escenario será el Santa Laura.

En la previa, varios se sorprendieron con la ausencia de Javier Correa en el equipo titular que ensayó Fernando Ortiz. Pese a su buen momento, el delantero salió del equipo y le dio su lugar a Maximiliano Romero.

Ahora, se conoce la razón. Colo Colo confirmó que el Toro tiene una sobrecarga muscular y por eso ni siquiera está citado para el partido contra Recoleta. Se suma a las bajas de Claudio Aquino, Marcos Bolados y Fernando de Paul.

Javier Correa queda fuera del debut en Copa Chile por una sobrecarga muscular | Photosport

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Sin Javier Correa: la formación de Colo Colo contra Deportes Recoleta en la Copa Chile

El Cacique formará con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg; Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán.

Ante la baja de Javier Correa, el joven Felipe Raipán (16 años) se suma a la citación de Colo Colo como otra opción de delantero centro. Además, también está nominado Yastin Cuevas.