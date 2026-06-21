El King le dio un giro a su rol en el Cacique y ha brillado respondiendo a las críticas con fútbol. Una gloria alba le remarcó que así demostrará que puede ser un ídolo.

Arturo Vidal fue uno de los jugadores que más aprendió la lección después del centenario de Colo Colo. El King se llevó gran parte de las críticas el año pasado por hablar de más y, luego de que sus propios compañeros pidieran quedarse callados, cambió radicalmente.

Más allá de su estilo frontal, ahora el volante se toma con más cautela las cosas antes de declarar. Una actitud que impactó de lleno en su rendimiento y que lo tiene como uno de los pilares en la presente campaña del Eterno Campeón, algo que sacó aplausos en un histórico.

Y es que luego de la goleada ante Deportes Recoleta, el King volvió a mostrar madurez para enfrentar a la prensa, protegiendo al equipo de cualquier burla. Esto es más que valorable para Alejandro Hisis, quien no dudó en alabarlo por hablar donde sirve: en la cancha.

Alejandro Hisis destaca el cambio de Arturo Vidal en Colo Colo

El cambio de actitud que ha tenido Arturo Vidal en Colo Colo ha hecho muy bien. El King volvió a enfocarse en rendir en la cancha y así evitar polémicas por sus declaraciones, algo que sin duda ha sido de ayuda para el plantel.

Arturo Vidal se gana aplausos en Colo Colo por dedicarse más a jugar que a hablar. Foto: Photosport.

Así por lo menos lo cree Alejandro Hisis, quien conversó con RedGol luego del triunfo ante Deportes Recoleta por la Copa Chile. Ahí le dedicó palabras al capitán albo, quien aseguró que ahora “está mejor“.

Pero para él, lo que más le ha servido no es un alza en el rendimiento sino que el concentrarse en responder con fútbol a sus críticos. “Está mas estable, habla más en la cancha que afuera“, enfatizó.

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De hecho, para Alejandroo Hisis es fundamental que Arturo Vidal entienda que será esa versión la que lo dejará en la historia de Colo Colo. “Es donde debe demostrar que es un ídolo del club“, sentenció.

El rol que tomó el volante desde que llegó Fernando Ortiz ha sido fundamental para que hoy el club esté sólido como líder de la Liga de Primera. Habrá que esperar para ver si es que logra mantenerlo hasta fin de año para así cerrar una temporada de ensueño.

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Arturo Vidal se gana los aplausos en Colo Colo gracias a su cambio de actitud después de lo ocurrido en el centenario. El King tiene el talento suficiente para hacer noticia por él y no por sus declaraciones en momentos donde el Cacique menos lo necesita.

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La tabla de posiciones del Grupo E de Copa Chile.

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En resumen, Colo Colo y Vidal