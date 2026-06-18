El King avisó que el plantel no necesita sumar fichajes y en la dirigencia se habían mantenido en silencio al respecto. Este jueves se la cantaron clara.

Colo Colo no pierde tiempo y trabaja en el mercado de fichajes de invierno a pesar de la negativa que hay en el plantel. Días atrás, Arturo Vidal golpeó la mesa y aseguró que el Cacique no necesita refuerzos, algo por lo que este jueves tuvo un clara respuesta desde la dirigencia.

Fue luego de la goleada frente a Cobresal que el King sorprendió a todos al ser consultado sobre incorporaciones para la segunda rueda. “No necesitamos a nadie ahora. El equipo está bien. Faltan 15 partidos para ser campeones. Los jugadores tienen que seguir demostrando, hay jóvenes que se están adaptando; no necesitamos a nadie“, dijo a la prensa.

Sus declaraciones encontraron apoyo en el camarín e incluso en algunos de los dirigentes. Sin embargo, este jueves desde Blanco y Negro se metieron con todo en el tema, rayándole la cancha y avisando que, más allá de si tiene o no razón, igual analizan opciones.

Colo Colo escucha a Arturo Vidal pero igual mira refuerzos para la segunda rueda

Pese a que Arturo Vidal dijo que no eran necesarios, en Colo Colo están mirando refuerzos para la segunda rueda. En la dirigencia del Cacique están avanzando paso a paso en el mercado y aprovecharon de aclararle el panorama al King.

Jaime Pizarro le avisó a Arturo Vidal que, más allá de su visión, ellos siguen viendo refuerzos para Colo Colo. Foto: Photosport.

En el Estadio Monumental, Jaime Pizarro conversó con los medios de comunicación y fue más que claro. “Más que un nombre en particular, hemos observado distintas características de jugadores que podrían en el futuro ser parte del plantel, pero hoy esa definición está en proceso. Si determinan hoy como ejemplo contratar un extranjero queda con una situación cerrada y donde el espectro de otros jugadores se puede ver afectado”, lanzó.

De hecho, el nuevo director deportivo de Colo Colo remarcó que los jugadores que están en carpeta tienen sus méritos para ser considerados. “Si uno revisa todos los nombres que ve pasar, no hay duda que todos tienen cualidades y condiciones valiosas“.

Fue tras ello que Jaime Pizarro entró de lleno en los dichos de Vidal sobre los refuerzos. “La percepción que Arturo puede tener y que es legítima tiene que ver con la exposición del equipo en las últimas fechas, con buen desempeño en lo colectivo y en cosas particulares. Sólido colectivamente”.

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“Cuando un jugador y un equipo logran disponerse de buena forma, rendir colectivamente, convertir goles, sentirse cómodos en el funcionamiento, es lógico sentir esa seguridad“, añadió.

Pero aún cuando le pueden encontrar razón, el director deportivo albo le puso freno al capitán y le avisó que están mirando jugadores para incorporar al plantel. “También considerando las impresiones del cuerpo técnico, las situaciones donde se puedan agregar alternativas o potenciar el desarrollo, será evaluado“.

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Colo Colo le deja claro a Arturo Vidal que, aún teniendo razón, su labor es trabajar con el cuerpo técnico si es que necesitan refuerzos. El Cacique vive semanas claves en el mercado de fichajes, con varios nombres en carpeta.

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