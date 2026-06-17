El Cacique define si ir o no a buscar incorporaciones para lo que resta de temporada y la Inteligencia Artificial hizo su veredicto. Hay sorpresas.

Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes de invierno y mira varios nombres para la segunda rueda. El Cacique está analizando cada una de las opciones que tiene como refuerzos y la IA aparece para aclararle un poco el panorama a Fernando Ortiz.

Días atrás se conoció que el Tano entregó una lista con cinco nombres para firmar en la ventana de mitad de año, pero no son negociaciones fáciles. Diego Valdés, Luciano Cabral, Jean Meneses, Alexander Aravena y Daniel Castro son los apuntados, pero con sólo dos cupos disponibles.

Si bien cerró la primera rueda como líder del torneo, el Cacique no fue ni el equipo más goleador (U. Católica con 35 contra 29) ni el que menos goles recibió (U. de Chile con 10 contra 12). Es por ello que la Inteligencia Artificial analizó los datos y le dejó un poco más claro el panorama al DT, con dos figuras que calzarían perfecto.

Los refuerzos que la IA le recomienda a Colo Colo para buscarlos “sí o sí”

Para la IA, no hay duda de quiénes deberían ser los dos primeros refuerzos de Colo Colo para la segunda rueda. Analizando los datos y nombres que propuso Fernando Ortiz con la Inteligencia Artificial Gemini de Google, el resultado deja a una dupla de temer.

Alexander Aravena y Luciano Cabral son los elegidos por la IA como los refuerzos ideales para Colo Colo. Foto: Photosport.

El primero es el puesto del creador, donde la prioridad es Diego Valdés. Sin embargo, la tecnología se inclina poro Luciano Cabral y por un detalle simple. “Si el problema es que se nubla ante defensas cerradas (como pasó ante la “U” o Palestino), es la solución perfecta”.

“En Independiente ha mantenido ese perfil de ’10’ clásico, encarador y con una visión periférica envidiable. Es el jugador ideal para meter ese pase filtrado a las espaldas de los centrales rivales. Le daría un respiro enorme al mediocampo albo y conectaría perfectamente con Javier Correa“, añade la IA.

En esa misma línea, descarta a Jean Meneses y Daniel Castro en ataque para elegir a Alexander Aravena. “Con la baja en el rendimiento goleador de Romero, el “Monito” Aravena asoma como el fichaje soñado. En la MLS con Portland ha sumado roce físico y, a sus 23 años tiene la explosión, el desborde y la capacidad goleadora que Colo Colo necesita urgente por las bandas o como segundo punta. Además, conoce el medio chileno a la perfección, por lo que su adaptación sería inmediata”.

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Esto deja la duda de por qué el resto no está para Colo Colo. En el caso de Diego Valdés, Gemini es claro. “Es un jugadorazo, nadie lo duda. Sin embargo, firmó con Vélez a mediados de 2025 y a sus 32 años es un pilar allá. Financieramente, sacarlo de Argentina hoy sería un esfuerzo gigantesco para las arcas de Blanco y Negro y creo que la relación calidad/inversión es más favorable y realista yendo por Cabral“.

Finalmente está el portazo que le da la IA a Jean Meneses y Daniel Castro. “Ambos están haciendo una campaña interesantísima y fueron un dolor de cabeza en esa derrota 3-1 del semestre. Meneses, incluso anotando recientemente ante Concepción, aporta muchísima experiencia. Sin embargo, para la presión del Estadio Monumental y la necesidad de jerarquía indiscutida que te asegure el título, creo que están un escalón por debajo del impacto inmediato que te generarían Aravena o Cabral como titulares fijos“, sentenció.

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Esto no es más que un cruce de datos, pero sin duda que le da motivos a Colo Colo para sentarse a buscar refuerzos. El Cacique quiere mantener la ventaja que logró en el inicio del año y así soñar con levantar el título a fin de año.

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