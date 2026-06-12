El entrenador albo pidió, con nombres y apellidos, los dos futbolistas que quiere para los cupos que necesita reforzar en su plantel. Hay dos figuras que no aparecen.

Al cerrar la primera rueda como el exclusivo líder en Liga de Primera, la obligación que tiene Colo Colo para el segundo semestre es coronarse como campeón. Una exigencia que el entrenador Fernando Ortiz tiene muy clara.

Por ello, de cara al tramo final de esta temporada, el Tano ya le hizo entrega a la dirigencia de Blanco y Negro de los nombres que quiere para ocupar las tres plazas de refuerzos que por reglamento puede firmar, según reporta el diario La Tercera.

Al conocerse los futbolistas que tiene en carpeta Ortiz, hay dos figuras que por ahora se descarta su chance de llegar a Colo Colo, a menos que haya cambios en los próximos días, como son los casos de Diego Valdés y Jordhy Thompson.

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Los refuerzos que Fernando Ortiz pidió para Colo Colo

El matutino indica que el estratega albo fijó dos prioridades a la hora de las contrataciones: un extremo y un volante ofensivo. Esto último, indica la publicación, a raíz del “inestable rendimiento de Claudio Aquino, quien no termina de responder a las altas expectativas que se tenían de su fichaje”.

En relación a lo anterior, se asegura que Ortiz “quiere a Luciano Cabral“, pues cumple con dos condiciones: es un especialista en el puesto y no ocupa plaza de extranjero. El problema es que Independiente pide un piso de US$2 millones de dólares para negociar.

Sobre el extremo, hay tres nombres en la lista corta del Tano con los que Blanco y Negro debe sentarse a conversar: Jean Meneses y Daniel “Popín” Castro, ambos de Deportes Limache; además de Alexander Aravena, hoy a préstamo en Portland Timbers, cuyo pase pertenece a Gremio.

En síntesis

El DT de Colo Colo, Fernando Ortiz, definió las prioridades de cara a los tres refuerzos permitidos para el segundo semestre.

El técnico busca un extremo y un volante ofensivo, teniendo a Luciano Cabral como la gran opción para el mediocampo.

En ataque interesan Jean Meneses, Daniel Castro y Alexander Aravena, mientras que Diego Valdés y Jordhy Thompson quedaron descartados.

¿Cuándo juegan los albos?

Por la última fecha de la primera rueda en Liga de Primera, el puntero recibe en el Estadio Monumental a Cobresal, este sábado 13 de junio desde las 17:30 horas.