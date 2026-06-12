Leandro Ezquerra, director deportivo del cuadro uruguayo, aseguró que tienen deseos de que el atacante se quede en el club.

Salomón Rodríguez ha tenido un notable renacer en el fútbol uruguayo. Con la camiseta del Montevideo City Torque el atacante perteneciente a Colo Colo ha podido brillar a punta de goles, anotando 12 tantos en 23 compromisos entre las competencias locales y la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, en Uruguay ya están analizando las opciones de poder extender su estadía en el club. El delantero de 26 años está a préstamo hasta diciembre y, después de eso, debe volver al Cacique para cumplir con el año que le resta de contrato.

Leandro Ezquerra, director deportivo del cuadro charrúa, entregó detalles sabrosos sobre el futuro de Salomón. Para el dirigente, al interior del club harán el esfuerzo para poder quedarse con sus goles.

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Ezquerra afirmó en ADN Radio que “obviamente que a raíz de los buenos rendimientos del equipo y de él, le van a surgir ofertas. Es natural y sabemos que en una liga como la nuestra, que es exportadora, estas situaciones se dan”.

“Ojalá podamos retenerlo, porque ha sido una pieza clave. La idea es no desarmar mucho el plantel y tratar de mantener la mayor cantidad de jugadores de cara al segundo semestre, por la Copa Sudamericana y el campeonato uruguayo”, agregó.

Salomón Rodríguez suma 12 goles en 23 partidos en esta temporada 2026. | Foto: Montevideo City Torque.

Sobre lo que han visto del atacante, el dirigente detalló que “es un muchacho muy sencillo, de perfil muy bajo y creo que acá se ha sentido muy cómodo en este semestre (…) Salomón tiene unas condiciones muy buenas, sobre todo para la posición en la que juega. Tiene atributos muy interesantes”.

“Obviamente que los momentos muchas veces marcan y por ahí en un equipo grande como Colo Colo no tienes tiempo, no te esperan. Acá creo que él se sintió muy valorado, pero es verdad que no es lo mismo que en un equipo grande como Colo Colo”, concluyó.

Cabe recordar que Salomón Rodríguez partió del Cacique tras un primer año lamentable en el club. A pesar de la millonada que pagaron los albos por él a Godoy Cruz, en 26 partidos oficiales apenas anotó tres goles.

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